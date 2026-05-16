Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской области
Вооруженные Силы Российской Федерации, завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генштаба РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации, завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения группировки войск "Запад".В субботу утром он сообщил, что армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов под Харьковом - Кутьковки и Боровой.Герасимов отметил, что продолжаются бои за освобождение Красного Лимана. Под контролем Вооруженных Сил России находится 85% территории города.Он добавил, что группировка войск "Запад" ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 километров. Также уличные бои продолжаются в Шийковке Харьковской области, более половины поселка контролируется российскими штурмовыми подразделениями.15 мая в сводке Минобороны РФ сообщалось, что российские войска в течение недели освободили три населенных пункта - в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Харьковской области 20-я армия наступает на широком фронте на запад – Герасимов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации, завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения группировки войск "Запад".
В субботу утром он сообщил, что армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов под Харьковом - Кутьковки и Боровой.
"Двадцатая армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина ", — сказал он во время личной проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад".
Герасимов отметил, что продолжаются бои за освобождение Красного Лимана. Под контролем Вооруженных Сил России находится 85% территории города.
"Штурмовые подразделения 25 армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана - крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города", - сообщил Герасимов.
Он добавил, что группировка войск "Запад" ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 километров. Также уличные бои продолжаются в Шийковке Харьковской области, более половины поселка контролируется российскими штурмовыми подразделениями.
15 мая в сводке Минобороны РФ сообщалось, что российские войска в течение недели освободили три населенных пункта - в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
