https://crimea.ria.ru/20260516/gazovoz-vzorvalsya-v-pyatigorske---est-postradavshie-1156065991.html
Газовоз взорвался в Пятигорске – есть пострадавшие
Газовоз взорвался в Пятигорске – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Газовоз взорвался в Пятигорске – есть пострадавшие
В Пятигорске при разгрузке на автозаправочной станции взорвался и загорелся газовоз. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T13:44
2026-05-16T13:44
2026-05-16T13:56
взрыв
пожар
происшествия
новости
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156065879_0:143:1000:706_1920x0_80_0_0_c5f6d5a0000124f766744aebea3d5e06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Пятигорске при разгрузке на автозаправочной станции взорвался и загорелся газовоз. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По данным губернатора, с огнем борются 45 человек и 15 единиц техники. Как добавил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, движение по улице Емролова, где произошло ЧП, перекрыто. На месте создан штаб пожаротушения. Глава города уточнил, что предположительная площадь пожара - 1000 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260516/v-yalte-gorit-les-u-vodopada-ucha-su-1156065689.html
ставропольский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156065879_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_d0c0c3e92b2e9f5e86f9a1b5db0aa341.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв, пожар, происшествия, новости, ставропольский край, владимир владимиров
Газовоз взорвался в Пятигорске – есть пострадавшие
В Пятигорске на заправке взорвался и загорелся газовоз - ранены два человека
13:44 16.05.2026 (обновлено: 13:56 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Пятигорске при разгрузке на автозаправочной станции взорвался и загорелся газовоз. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики", - написал он в своем канале в МАКС.
По данным губернатора, с огнем борются 45 человек и 15 единиц техники.
Как добавил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, движение по улице Емролова, где произошло ЧП, перекрыто. На месте создан штаб пожаротушения.
"Хочу всех успокоить - взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Основная задача локализовать пожар и не дать ему перекинуться на соседние здания и сооружения. Объявлен повышенный ранг пожара", - написал он в МАКС.
Глава города уточнил, что предположительная площадь пожара - 1000 квадратных метров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.