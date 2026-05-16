Газовоз взорвался в Пятигорске – есть пострадавшие

В Пятигорске при разгрузке на автозаправочной станции взорвался и загорелся газовоз. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края... РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T13:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Пятигорске при разгрузке на автозаправочной станции взорвался и загорелся газовоз. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По данным губернатора, с огнем борются 45 человек и 15 единиц техники. Как добавил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, движение по улице Емролова, где произошло ЧП, перекрыто. На месте создан штаб пожаротушения. Глава города уточнил, что предположительная площадь пожара - 1000 квадратных метров.

взрыв, пожар, происшествия, новости, ставропольский край, владимир владимиров