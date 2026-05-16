Европейские наемники массово бегут с Украины - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Европейские наемники массово бегут с Украины
2026-05-16T10:39
10:39 16.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Наемники из Прибалтики и Восточной Европы бегут с Украины, а на их место киевский режим ставит бывших заключенных. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"Сегодня из состава иностранных наемников бегут европейцы, восточные европейцы, прибалты. Они уже навоевались и разбегаются в разные стороны. Они ищут войну помягче и полегче, где не так сильно бьют и не так опасно", — цитирует его слова РИА Новости.
Европейских боевиков украинские власти заменяют людьми с криминальным опытом или теми, кто ищет заработки, добавил Мирошник.
15 мая глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.
5 мая президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его страна не хочет быть "экспортером смерти" и видит бессмысленным участие ее сограждан в боевых действиях на стороне ВСУ.
Также сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным наемникам, принимающим участие в боевых действиях в составе ВСУ, оформить вид на временное проживание.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
