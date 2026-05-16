Для отдыха парами в 2026 году россияне выбирают Ялту

Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Питере обойдется в 4421 рублей за четыре ночи, в Москве – 4274 за две ночи. В Сочи придется заплатить 3889 рублей за пять ночей, а в Казани – 5239 за три ночи.Средняя стоимость отдыха на двоих в Ялте, которая заняла пятое место в рейтинге, составит 5367 тысяч рублей за четыре ночи.Также в рейтинг вошли Кисловодск, Калининград, Геленджик и Анапа.Ранее эксперты сервиса бронирования сообщали, что Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года.Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропортаКрым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОРЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт

