Для отдыха парами в 2026 году россияне выбирают Ялту - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Для отдыха парами в 2026 году россияне выбирают Ялту
Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 16.05.2026
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха парами в мае

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первое место вышел Санкт Петербург с 11% парных майских бронирований. Второе место разделили Москва и Сочи, собравшие по 7% броней, а на третьем месте - Казань, за которой 4% броней парами в мае", - говорится в сообщении.

Стоимость суточного размещения в Питере обойдется в 4421 рублей за четыре ночи, в Москве – 4274 за две ночи. В Сочи придется заплатить 3889 рублей за пять ночей, а в Казани – 5239 за три ночи.
Средняя стоимость отдыха на двоих в Ялте, которая заняла пятое место в рейтинге, составит 5367 тысяч рублей за четыре ночи.
Также в рейтинг вошли Кисловодск, Калининград, Геленджик и Анапа.
Ранее эксперты сервиса бронирования сообщали, что Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в апреле 2026 года.
Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года.
