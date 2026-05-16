https://crimea.ria.ru/20260516/detyam-vkhod-zapreschen-zachem-dyadi-i-teti-vybirayut-lageryakh-dlya-vzroslykh-1156037347.html

Детям вход запрещен: зачем дяди и тети выбирают лагеря для взрослых

Детям вход запрещен: зачем дяди и тети выбирают лагеря для взрослых - РИА Новости Крым, 16.05.2026

Детям вход запрещен: зачем дяди и тети выбирают лагеря для взрослых

Пионербол, манная каша на завтрак и вечерняя дискотека – простые составляющие детского счастья… для взрослых. В последние годы в России ширится движение формата РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T15:59

2026-05-16T15:59

2026-05-16T16:01

отдых

туризм

крым

отдых в крыму

северная осетия

яхта

психология

зож

туризм в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156036636_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_2850f8143365ff85e204ec74552f365d.jpg

Пионербол, манная каша на завтрак и вечерняя дискотека – простые составляющие детского счастья… для взрослых. В последние годы в России ширится движение формата детского отдыха для тех, кто уже лет 10 как получил паспорт, но молодых душой. Почему после лакшери-отдыха в пятизвездочных отелях состоятельные и состоявшиеся люди стремятся к формату коллективного взрослого отдыха, кто в таких лагерях и что их влечет в хождении почти строем – в статье РИА Новости Крым.Формат детских лагерей для взрослых – достаточно нов не только для России, но и для всего мира. У всех лагерей для взрослых немало общего: участники собираются в смены, их кормят и развлекают по режиму, у них есть подъем и отбой, есть вожатые, а мальчики живут отдельно от девочек, даже если приезжают парами.Дальше форматы могут разнится: некоторые предлагают обширную спортивную составляющую, некоторые делают упор на культурную программу, есть лагеря даже для тех, кто пол дня продолжает работать, общаясь здесь с коллегами как на профессиональных форумах, а полдня проводит с новыми знакомыми в активных развлечениях. Где-то живут в палатках на природе, где-то – в очень благоустроенных коттеджах. Но везде смысл лагеря для дядь и теть один – единение группы иногда совершенно разных людей на определенное время.Детский отдых как триггер для взрослых"Мы озадачились подобным проектом четыре года назад, когда состоялась наша первая смена. До этого мы занимались детскими лагерями порядка 10 лет. И очень часто родители, которые привозили детей в лагерь, говорили: "Как здорово, мы тоже хотим так повеселиться". Отсюда, собственно, и созрел формат", - рассказала РИА Новости Крым руководитель проекта лагеря для взрослых "Изи" Анна Александрова.По ее словам, подобные лагеря - возможность взрослым на время сбросить с себя ответственность, забыть о своих социальных ролях и просто кайфануть, как в детстве, побегать, поспать на тихом часу, поесть полдник, потусоваться на дискотеке.Создание лагеря для взрослых для руководителя проекта "Настоящий лагерь", пермяка Андрея Полежаева было попыткой сохранить команду, которая работала только летом для детей."Основное наше направление — это детские лагеря. Детские лагеря – это практически всегда сезонный бизнес, а лагеря для взрослых – попытка того, чтобы наша команда могла работать в течение всего года", – откровенен он.Всего два года в горах Кавказа работает лагерь "Твоя Осетия"."Твоя Осетия" сделала ставку на квесты и соревновательный дух: с начала смены "взрослые пионеры" участвуют в различных состязаниях, викторинах, активностях, и зарабатывают себе баллы."Rove Camp" тоже работает в Осетии всего два года. Организаторы ориентировались на то, что обычных туристических туров в Осетию существует масса, но хотелось другого формата.Помимо не сложных и не спешных походов по горам в "Rove Camp" есть и другие активности: мастер-класс по кавказским танцам, лепке из глины, фотосессии."Вечером после ужина у нас бывают посиделки у костра, песни под гитару, часто смотрим фильмы, снятые в этих краях. То есть мы погружаем наших гостей в осетинский культурный контекст – рассказываем про наши национальные ценности, традиции, культурную составляющую", - говорит Алина.От полного релакса до моря активностейА вот уже более 12 лет работающий в Крыму под Феодосией круглогодичный лагерь "Будь в форме" предлагает не только походы, но и различные спортивные занятия, нацеленные на сброс веса и культивирование здорового образа жизни.В программе – дыхательная и суставные гимнастики, танцы, бокс, пилатес. Елена уточняет, что "Будь в форме" работает круглогодично, и то, что база расположена у моря – это просто приятность, а не обязательная составляющая программы лагеря. Зимой активностей хватает и без морских купаний."Море нам ценно тем, что мы утром вдоль пляжа совершаем пятикилометровые прогулки и встречаем рассветы", - объяснила она.Для другого формата лагерей море – обязательно. Например, для системы яхтенных лагерей "Сила ветра". Смены проходят в разных точках земного шара, в них участвуют не только граждане России."За семь лет своего существования мы пробовали разные форматы, подстраивая программу под различную аудиторию. Открывали новые точки на карте, исследуя новые акватории и флот, проводили лагеря на Кипре, в Дубае, Таиланде, Дахабе и Турции. Приглашали различных экспертов и специалистов-инструкторов, тренеров, чтобы сделать лагеря безопасными, полезными и увлекательными. Сейчас такой формат мы проводим на постоянной основе на наших базах в 5-ти различных городах от Петербурга до Владивостока, а зимой отправляемся исследовать новые страны и города", - рассказали в организации.В "Силе ветра" работают как с новичками, так и с продвинутыми яхтсменами, форматы могут быть как в виде двухдневного отдыха на яхте, так и в виде обучающих курсов, совмещенных с путешествием, с экскурсиями по местам, где лагерь организован.Пионеры с бородойСмены в разных лагерях длятся от двух недель до суток, как в комплексе "Отдых" Кемеровского муниципалитета. Там, говорит заместитель директора по организации отдыха комплекса Алена Горячева, лагеря для взрослых появились благодаря запросу родителей? Мамы и папы с завистью смотрели на своих детей, которых забирали со смены:Совсем скоро тут пройдет десятая лагерная смена для взрослых. Можно отдыхать две недели, а можно и сутки: гости заезжают в субботу утром, а в воскресенье к обеду уже снова из пионеров превращаются в состоявшихся мужчин и женщин."Не все могут выехать даже на три дня. С субботы на воскресенье — самое оптимальное время для работающих родителей", - объяснила Алена Горячева.В потоке около 150 человек - пяти-шесть отрядов. За неделю до заезда начинается активное взаимодействие в онлайн-формате: в специально созданных чатах с "ребятами" начинают работать вожатые, а "пионеры" придумывают свой девиз и название, работают над творческими номерами."И уже в назначенный день подготовленные, с флагами, тематическими костюмами приезжают на нашу базу", - продолжает замдиректора.Все семь опрошенных РИА Новости Крым руководителей лагерей для взрослых – как частных, так и государственных - отмечают, что средний возраст "пионеров" - 35-40 лет. Но бывают и уникальные гости.Наиболее активными "лагерниками" и открытыми к новому во всех российских регионах остаются женщины: от 80% в Осетии до 60% в Перми."Мужчинам реже приходит в голову подобный формат. Но они очень с большим интересом за нами наблюдают, и если они один раз отважились к нам приехать, то приезжают даже на протяжении всей жизни. Бывает приезжают те, кому нужно сдавать определенные спортивные нормативы, даже военные бывают", - ответила на вопрос Елена Потапова из Феодосии."Мужчины на формат лагеря для взрослых реагируют с опаской: "Да что это вообще за глупости? Я серьезный взрослый дядя". Им сложнее отбросить свои социальные статусы. Но при этом часто приезжают достаточно состоятельные, успешные мужчины, бизнесмены крупных компаний, которые на время хотят, чтобы вожатый им сказал во сколько ложился спать и разбудил утром на зарядку", - добавляет руководитель проекта "Изи" Анна Александрова.Люди играют в игрыЛагерь для взрослых - это своего рода игра, утверждает автор проекта "Настоящий лагерь" Андрей Полежаев, это "туризм со смыслом"."Человек, который едет во взрослый лагерь, хочет отчасти окунуться в атмосферу детства. У нас отбой в 11:00. Но иногда отбой превращается в веселую игру из разряда "как мне выбежать из комнаты, чтобы меня не заметили". Хотя, конечно, никто из вожатых не ограничивает людей, которые спокойно могут общаться хоть до трех ночи", - приводит он пример.А Сервер Тобоев говорит, что бывает и такое, когда взрослые дядьки пытаются проникнуть в женские корпуса – исключительно из озорства."Есть ряд причин, которые могут объяснить внезапное желание взрослых выбрать отдых в стиле "детский лагерь". Ведь детьми, большинство взрослых, скорее предпочитали сбежать из лагеря. Это можно назвать "феноменом Иночкина", как в известном фильме. За желанием взрослого может стоять и кризис идентичности, и эмоциональное выгорание. Но основных факторов, на мой взгляд, три: снятие "вины за игру" (а игровая потребность у взрослого человека никуда не исчезает), дефицит коллективизма в нашем индивидуалистическом в последнее время мире, и легитимизация регрессии, ведь каждый взрослый иногда хочет перестать быть успешным достигатором", - убеждена кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Крымского федерального университета Юлия Медведева.По ее мнению, гость лагеря для взрослых может искренне верить, что едет туда из ностальгии или желания найти новых друзей. Но все равно будет с некоторой оглядкой и экзистенциальной отдышкой перелезать через забор, где написано "играть как маленький - стыдно" или "взрослым вход воспрещен".В формате отдыха происходит активация "внутреннего ребенка", где главный приз - снятие или снижение экзистенциальной тревоги, ведь даже перфекционисты самого высокого класса перестают испытывать вечное желание соответствовать, а вожатые берут на себя часть решений, что вызывает чувство защищенности, напоминающее раннее детство."Игровая активность во взрослом возрасте напрямую связана с когнитивной гибкостью, творческим мышлением, воображению себя в новых, необычных обстоятельствах, что очень поддерживает психическое здоровье. А если организаторы лагеря еще и организуют цифровой детокс, то лагерь станет и тренажером доверия, а игра будет выполнять функцию "социальной смазки", повысит уровень дофамина и окситоцина", - говорит Юлия Медведева языком науки.Она убеждена: лагеря для взрослых - социальный ответ на эпидемию одиночества и высокую тревожность современного человека, реализация потребности укрыться в безопасном детском "вчера", предсказуемом и кем-то организованном.Руководитель фитнес-лагеря Елена Потапова в свою очередь убеждена, что те из ее гостей, кто приезжает по нескольку раз в год, люди, нуждающиеся в эмоции близости, душевности, чувстве своих:"Лагерь, дает ощущение родства. Те, кто приезжает сюда неоднократно в том числе благодаря душевным разговорам у костра, становятся свидетелями событий жизни друг друга".Возвращение к настоящему себеЛюдское сближение в тематических лагерях, когда вас объединяют не только вынужденные условия, но и идеи, взгляды и подходы к окружающему миру – это совсем другой уровень людского взаимодействия, считают в "Силе ветра"."К тому же вы буквально "в одной лодке", где сплотится намного проще. Так что, познакомившись раз в лагере, ребята часто становятся близкими друзьями. Командный спорт в малых группах позволяет проще и быстрее пройти первые моменты стеснения", – убеждены организаторы лагерей на яхтах.В лагере для взрослых никто не смотрит на фирму на твоей футболке и марку машины, тут ты можешь быть самим собой, убежден Андрей Полежаев. Причем он отмечает, что этот тезис работает и со взрослыми, и с детьми.Сервер Тобоев, который начинал свой лагерный путь с организации лагерей для детей, именно поэтому призывает свою команду – вожатых, организаторов-методистов, тренеров – в работе со взрослыми разных возрастов придерживаться духа и стиля детского лагеря."У нас должна быть цепочка от первого дня знакомства до прощального дня с обнимашками, слезами и обменом контактами. Это работает вне зависимости от того, сколько человеку лет и директором какой госкорпорации он является. Когда мы в конце смены при расставании видим взрослые слезы, как бывает у детей в лагере, мы понимаем, что движемся в правильном направлении".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые дома отдыха для трудящихся – как оздоравливались в СССРОт Турции до Китая: какие страны выбирают российские туристыОтдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае

крым

северная осетия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

отдых, туризм, крым, отдых в крыму, северная осетия, яхта, психология, зож, туризм в крыму, внутренний туризм, общество