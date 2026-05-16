День крещения святого князя Владимира в Херсонесе – суть праздника
День крещения святого князя Владимира в Херсонесе – суть праздника
День крещения святого князя Владимира в Херсонесе – суть праздника

21:15 16.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. День крещения святого равноапостольного великого Князя Владимира с дружиной в Херсонесе символизирует начало строительства великого Русского государства на основе традиционных ценностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал архимандрит, заместитель ректора Таврической духовной семинарии отец Силуан.
Крымская митрополия готовится встретить новый еще для России праздник – День крещения святого равноапостольного великого Князя Владимира с его дружиной в Херсонесе. Торжества проходят второй год по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и посвящены истории обретения веры в нашей стране.
По словам отца Силуана, Церковью было условлено, что этот день празднуется в третье воскресенье мая, и в этом году "совершать память крещения князя Владимира в Херсонесе с его дружиной" будут 17 числа.
Главная же суть и смысл этого праздника, по словам архимандрита, сводится к значимости и символизму союза русского князя Владимира, тогда язычника и, по сути, вождя варваров, и византийской царевны Анны – дочери правителя величайшей империи Средневековья.
Именно благодаря созданию этой семьи крещение всей Руси стало в принципе возможным и с ним началась эпоха строительства нового великого государства, подчеркнул священноначальник.
Брак с дочерью царя Византии, по словам отца Силуана, стал для русского князя своего рода легитимацией его власти на мировой арене, но были и сложности. Анна же шла на брак как на жертву, при этом ставила Владимиру и жесткие условия, в частности принять крещение. Они уступали друг другу с самого создания этого союза, и он сделал их обоих великими, как и страну, которую они возглавили и возвысили, добавил архимандрит.
"Владимир крестил – Анна просвещала. Она формировала тот тыл, который выступал уже фундаментом в последующем страны", – сказал отец Силуан.
Образованная и верующая Анна, по его словам, строила Церковь, как и семейный очаг, пока Владимир занимался защитой всего, что создавалось и хранилось и развитием.
"Анна возводит первый каменный храм на Руси, закладывает традицию храмостроительства и образец иконописи. Дочь императора, который писал трактаты, она стоит у основ русского законодательства – Владимир формирует первые своды законов. И как правитель занимается чем? Оборона государства, война с печенегами, укрепление южных рубежей, внешнеполитические связи", – сказал отец Силуан.
И именно с Херсонеса – города, который стал приданым царевны-княгини Анны на свадьбу, согласно законам Византии того времени, – начинается создание центра христианства на Руси, подчеркнул он. "И она, по сути, руководит этим духовенством, которое начинает просвещать народ", – добавил он.
Счастливый брак Владимира и Анны продлился 22 года, за которые один из супругов учил жить по-христиански, а другой учился, и оба "искали компромиссы, старались жить по совести и обретать то, что называется, смирение", подчеркнул архимандрит.
Именно тогда закладывались на Руси основы государства, где нет места человеческим жертвоприношениями и смертной казни, а есть то, что сегодня мы называем социальной поддержкой, и есть образец правильной традиционной семьи – нравственной, духовной, созидательной, подчеркнул он.
В таком союзе двоих объединяет нечто фундаментальное, единой третье – вера, которая и позволяет жертвовать какими-то своими интересами, уступать друг другу любить и строить – от семьи до государства, заключил отец Силуан.
