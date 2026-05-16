https://crimea.ria.ru/20260516/den-krescheniya-svyatogo-knyazya-vladimira-v-khersonese--sut-prazdnika--1155990565.html

День крещения святого князя Владимира в Херсонесе – суть праздника

День крещения святого князя Владимира в Херсонесе – суть праздника - РИА Новости Крым, 16.05.2026

День крещения святого князя Владимира в Херсонесе – суть праздника

День крещения святого равноапостольного великого Князя Владимира с дружиной в Херсонесе символизирует начало строительства великого Русского государства на... РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T21:15

2026-05-16T21:15

2026-05-16T21:15

религия

рпц (русская православная церковь)

православие

новый херсонес

крым

новости крыма

отец силуан

общество

история

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148640041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7db89fb1c639f346e049a73a637281c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. День крещения святого равноапостольного великого Князя Владимира с дружиной в Херсонесе символизирует начало строительства великого Русского государства на основе традиционных ценностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал архимандрит, заместитель ректора Таврической духовной семинарии отец Силуан.Крымская митрополия готовится встретить новый еще для России праздник – День крещения святого равноапостольного великого Князя Владимира с его дружиной в Херсонесе. Торжества проходят второй год по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и посвящены истории обретения веры в нашей стране.По словам отца Силуана, Церковью было условлено, что этот день празднуется в третье воскресенье мая, и в этом году "совершать память крещения князя Владимира в Херсонесе с его дружиной" будут 17 числа.Главная же суть и смысл этого праздника, по словам архимандрита, сводится к значимости и символизму союза русского князя Владимира, тогда язычника и, по сути, вождя варваров, и византийской царевны Анны – дочери правителя величайшей империи Средневековья.Именно благодаря созданию этой семьи крещение всей Руси стало в принципе возможным и с ним началась эпоха строительства нового великого государства, подчеркнул священноначальник.Брак с дочерью царя Византии, по словам отца Силуана, стал для русского князя своего рода легитимацией его власти на мировой арене, но были и сложности. Анна же шла на брак как на жертву, при этом ставила Владимиру и жесткие условия, в частности принять крещение. Они уступали друг другу с самого создания этого союза, и он сделал их обоих великими, как и страну, которую они возглавили и возвысили, добавил архимандрит.Образованная и верующая Анна, по его словам, строила Церковь, как и семейный очаг, пока Владимир занимался защитой всего, что создавалось и хранилось и развитием."Анна возводит первый каменный храм на Руси, закладывает традицию храмостроительства и образец иконописи. Дочь императора, который писал трактаты, она стоит у основ русского законодательства – Владимир формирует первые своды законов. И как правитель занимается чем? Оборона государства, война с печенегами, укрепление южных рубежей, внешнеполитические связи", – сказал отец Силуан.И именно с Херсонеса – города, который стал приданым царевны-княгини Анны на свадьбу, согласно законам Византии того времени, – начинается создание центра христианства на Руси, подчеркнул он. "И она, по сути, руководит этим духовенством, которое начинает просвещать народ", – добавил он.Счастливый брак Владимира и Анны продлился 22 года, за которые один из супругов учил жить по-христиански, а другой учился, и оба "искали компромиссы, старались жить по совести и обретать то, что называется, смирение", подчеркнул архимандрит.Именно тогда закладывались на Руси основы государства, где нет места человеческим жертвоприношениями и смертной казни, а есть то, что сегодня мы называем социальной поддержкой, и есть образец правильной традиционной семьи – нравственной, духовной, созидательной, подчеркнул он.В таком союзе двоих объединяет нечто фундаментальное, единой третье – вера, которая и позволяет жертвовать какими-то своими интересами, уступать друг другу любить и строить – от семьи до государства, заключил отец Силуан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привело Миротворец: Александр III в Крыму Более 30 лет был во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, рпц (русская православная церковь), православие, новый херсонес, крым, новости крыма, отец силуан, общество, история