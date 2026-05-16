Что происходит на Крымском мосту
Что происходит на Крымском мосту

Крымский мост закрыт десять часов – что известно

12:30 16.05.2026 (обновлено: 12:33 16.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для проезда транспорта уже десять часов. По мостовому переходу остановлен проезд автомобилей и поездов. В связи с этим в пути следования задерживаются 10 составов дальнего следования. Права пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура.
О том, что сейчас происходит на транспортном переходе через Керченский пролив в нашем материале.
Движение было ограничено в 2:27. Всех пассажиров и водителей, которые находились на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
К этому времени в пути задерживаются 12 пассажирских поездов. В Крым опаздывают семь составов из Минвод, Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Максимальное время задержки - 8 часов, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс.
Еще пять поездов задерживаются до восьми часов на пути из Крыма в Санкт-Петербург, Москву и Пермь.
Для пассажиров организовали питание и раздачу воды. Соблюдение прав людей контролирует Южная транспортная прокуратура. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКерчьТаманьПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаГранд Сервис Экспресс
 
