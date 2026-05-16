https://crimea.ria.ru/20260516/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-1156064463.html
Что происходит на Крымском мосту
Что происходит на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Что происходит на Крымском мосту
Крымский мост закрыт для проезда транспорта уже десять часов. По мостовому переходу остановлен проезд автомобилей и поездов. В связи с этим в пути следования... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T12:30
2026-05-16T12:30
2026-05-16T12:33
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
логистика
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
керчь
тамань
поезд "таврия"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353241_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_614399b4d51d35939c336f451aa44888.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для проезда транспорта уже десять часов. По мостовому переходу остановлен проезд автомобилей и поездов. В связи с этим в пути следования задерживаются 10 составов дальнего следования. Права пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура.О том, что сейчас происходит на транспортном переходе через Керченский пролив в нашем материале.Движение было ограничено в 2:27. Всех пассажиров и водителей, которые находились на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. К этому времени в пути задерживаются 12 пассажирских поездов. В Крым опаздывают семь составов из Минвод, Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Максимальное время задержки - 8 часов, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс. Еще пять поездов задерживаются до восьми часов на пути из Крыма в Санкт-Петербург, Москву и Пермь.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353241_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_dd2d899deecc59ce6783f3de5e8931c7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, тамань, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс
Что происходит на Крымском мосту
Крымский мост закрыт десять часов – что известно
12:30 16.05.2026 (обновлено: 12:33 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для проезда транспорта уже десять часов. По мостовому переходу остановлен проезд автомобилей и поездов. В связи с этим в пути следования задерживаются 10 составов дальнего следования. Права пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура.
О том, что сейчас происходит на транспортном переходе через Керченский пролив в нашем материале.
Движение было ограничено
в 2:27. Всех пассажиров и водителей, которые находились на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
К этому времени в пути задерживаются 12 пассажирских поездов
. В Крым опаздывают семь составов из Минвод, Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Максимальное время задержки - 8 часов, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс.
Еще пять поездов задерживаются до восьми часов на пути из Крыма в Санкт-Петербург, Москву и Пермь.
Для пассажиров организовали питание и раздачу воды. Соблюдение прав людей контролирует Южная транспортная прокуратура. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра
у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения
на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь
проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.