Биолаборатории на Украине готовили наступательные средства: признание из США

2026-05-16T10:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, он имел сведения о проведении исследований, основанных на анализе ДНК-структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков. Данные лаборатории работали в сверхсекретном режиме и имели совершенно конкретные узконаправленные задачи, добавил он.Ранее сообщалось, что Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Их создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США якобы для борьбы со вспышками наиболее опасных инфекций любого характера — от естественных до преднамеренных.Также стало известно, что новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой, заявлял ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Власти США во время президентства Джо Байдена отрицали наличие на Украине химических и биологических лабораторий. А на прошлой неделе директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

