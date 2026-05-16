Беспилотник упал в Турции на жилые дома

В городе Самсун в Турции упал неизвестный беспилотник. Дрон повредил несколько жилых домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание.

2026-05-16T13:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В городе Самсун в Турции упал неизвестный беспилотник. Дрон повредил несколько жилых домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание.Инцидент произошел в субботу рано утром в районе Илкадым. По данным СМИ, люди проснулись от громких звуков и вскоре нашли на улице обломки БПЛА. Позже выяснилось, что в двух домах повреждены крыши и выбиты стекла. На место ЧП прибыла полиция, пожарные и медики.Власти начали расследование, чтобы выяснить, кому принадлежал дрон и с какой целью его запустили.14 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два. Отмечалось, что они могут быть украинскими.10 мая заявление об отставке подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс после падения под Резекне двух предположительно украинских беспилотников и повреждения нефтебазы.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта а Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТОРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судов

