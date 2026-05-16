Армия России выбила ВСУ из двух населенных пунктов под Харьковом
В Харьковской области еще два населенных пункта перешли под контроль России - Герасимов
07:53 16.05.2026 (обновлено: 08:05 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте, которая занимает около 350 километров. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад".
На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Группировка войск "Запад" ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км. Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке. Соединения 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая", - цитирует слова Герасимова Минобороны.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
За минувшую неделю российские войска освободили три населенных пункта - в Запорожской, Харьковской областях и ДНР. Освободив село Чаривное в Запорожской области, прорвали украинскую оборону в районе Орехова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.