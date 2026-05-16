Армия России выбила ВСУ из двух населенных пунктов под Харьковом

Бойцы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте, которая занимает около 350 километров.

2026-05-16T07:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте, которая занимает около 350 километров. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад".На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.За минувшую неделю российские войска освободили три населенных пункта - в Запорожской, Харьковской областях и ДНР. Освободив село Чаривное в Запорожской области, прорвали украинскую оборону в районе Орехова.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

