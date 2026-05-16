Армия России выбила ВСУ из двух населенных пунктов под Харьковом - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Армия России выбила ВСУ из двух населенных пунктов под Харьковом
валерий герасимов
министерство обороны рф
группировка войск "запад"
новости сво
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
генштаб мо рф
В Харьковской области еще два населенных пункта перешли под контроль России - Герасимов

07:53 16.05.2026 (обновлено: 08:05 16.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте, которая занимает около 350 километров. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад".
На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Группировка войск "Запад" ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км. Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке. Соединения 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая", - цитирует слова Герасимова Минобороны.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
За минувшую неделю российские войска освободили три населенных пункта - в Запорожской, Харьковской областях и ДНР. Освободив село Чаривное в Запорожской области, прорвали украинскую оборону в районе Орехова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.
Валерий ГерасимовМинистерство обороны РФГруппировка войск "Запад"Новости СВОХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГенштаб МО РФ
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
