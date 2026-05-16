Американцы собирали генные образцы украинцев – политолог
Американцы собирали генные образцы украинцев – политолог
19:31 16.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Пентагон совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) мог подписывать с министерством здравоохранения Украины иностранные договоры по биолабораториям. Об этом рассказал SputnikLive политолог Александр Дудчак.
"Еще при Ющенко звучала информация, что Пентагон подписывает с Минздравом Украины иностранные договоры по биолабораториям, там участвовал и USAID", - приводит слова политолога SputnikLive.
По словам Дудчака, с начала СВО также проходила информация о поспешном вывозе содержимого лабораторий, чтобы наработки не достались российской армии.
Также политолог сообщил, что еще до Майдана в 2014 году американцы собирали генные образцы украинцев, которые схожи с генами россиян, в целях создания штаммов и вирусов.
"Американцы также пытались активно работать с постсоветскими республиками, скупая их медицинские наработки, что были сделаны в Советском Союзе. Кто-то соглашался, кто-то нет, Армения, например, согласилась", – заявил эксперт.
Ранее бывший депутат ВРУ Спиридон Килинкаров заявил, что в Верховной раде Украины знали о строительстве биолабораторий на территории страны еще до 2014 года. Однако постмайданные власти игнорировали этот факт.
Также сообщалось, что Америка потратила порядка 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий на территории Украины. Их создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США якобы для борьбы со вспышками наиболее опасных инфекций любого характера — от естественных до преднамеренных.
Новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями. По данным Минобороны, после начала СВО, из этой страны вывезли все необходимое для продолжения американской программы.
Исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой, заявлял ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Власти США во время президентства Джо Байдена отрицали наличие на Украине химических и биологических лабораторий. А на прошлой неделе директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
