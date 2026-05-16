Актуальная информация о поездах в Крым и обратно - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Актуальная информация о поездах в Крым и обратно
Все поезда в Крым, которые опаздывали после приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или введены в график. Сейчас задерживаются... РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, которые опаздывали после приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или введены в график. Сейчас задерживаются поезда по направлению в Крым. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 19:00 в пути задерживались 11 поездов. Также перевозчик сообщал о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.
По состоянию на 22.30 в пути задерживаются 6 поездов из Крыма:
Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов
Поезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 8,5 часов
Поезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часов
Поезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 5 часов
Поезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 5,5 часов.
Поезд № 028 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 3 часа.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться.
