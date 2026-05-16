https://crimea.ria.ru/20260516/aktualnaya-informatsiya-o-poezdakh-v-krym-i-obratno-1156074939.html
Актуальная информация о поездах в Крым и обратно
Актуальная информация о поездах в Крым и обратно - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Актуальная информация о поездах в Крым и обратно
Все поезда в Крым, которые опаздывали после приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или введены в график. Сейчас задерживаются... РИА Новости Крым, 16.05.2026
2026-05-16T23:05
2026-05-16T23:05
2026-05-16T23:05
расписание поездов в крыму
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
крым
новости крыма
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
железная дорога
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155642723_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5a0b56eefe1750f8222a2b8c9f72359a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, которые опаздывали после приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или введены в график. Сейчас задерживаются поезда по направлению в Крым. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 19:00 в пути задерживались 11 поездов. Также перевозчик сообщал о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.По состоянию на 22.30 в пути задерживаются 6 поездов из Крыма:Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часовПоезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 8,5 часовПоезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часовПоезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 5 часовПоезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 5,5 часов.Поезд № 028 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 3 часа.Отмечается, что время задержки в пути может измениться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155642723_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b955f2aaa59b85bb7749f232a4abd80d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
расписание поездов в крыму, поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, крым, новости крыма, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд)
Актуальная информация о поездах в Крым и обратно
По направлению в Крым задерживаются шесть поездов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, которые опаздывали после приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или введены в график. Сейчас задерживаются поезда по направлению в Крым. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 19:00 в пути задерживались 11 поездов. Также перевозчик сообщал о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.
По состоянию на 22.30 в пути задерживаются 6 поездов из Крыма:
Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часов
Поезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 8,5 часов
Поезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часов
Поезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 5 часов
Поезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 5,5 часов.
Поезд № 028 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 3 часа.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.