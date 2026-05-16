Актуальная информация о поездах в Крым и обратно

2026-05-16T23:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Все поезда в Крым, которые опаздывали после приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или введены в график. Сейчас задерживаются поезда по направлению в Крым. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост в субботу был закрыт с 2:27. Движение транспорта возобновили спустя почти 11 часов. По состоянию на 19:00 в пути задерживались 11 поездов. Также перевозчик сообщал о переносе времени отправления двух пассажирских поездов из Крыма.По состоянию на 22.30 в пути задерживаются 6 поездов из Крыма:Поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая, задерживается на 9 часовПоезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 8,5 часовПоезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часовПоезд № 098 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 5 часовПоезд № 142 Симферополь — Пермь, отправлением 16 мая, задерживается на 5,5 часов.Поезд № 028 Симферополь — Москва, отправлением 16 мая, задерживается на 3 часа.Отмечается, что время задержки в пути может измениться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

