Какой сегодня праздник: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2026
Какой сегодня праздник: 16 мая
Какой сегодня праздник: 16 мая
В этот день в конце XIX века в России прошел первый киносеанс, а спустя 70 лет в Петербурге уже выпустили первые цветные телевизоры. Еще 16 мая запомнилось... РИА Новости Крым, 16.05.2026
Какой сегодня праздник: 16 мая

Что празднуют в России и в мире 16 мая

00:00 16.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В этот день в конце XIX века в России прошел первый киносеанс, а спустя 70 лет в Петербурге уже выпустили первые цветные телевизоры. Еще 16 мая запомнилось первой церемонией "Оскара", которая состоялась в 1929 году.

Что празднуют в мире

В 2017 году ООН приняла резолюцию, согласно которой 16 мая официально стал Международным днем мирного сосуществования. В этот день страны вспоминают о необходимости мира, терпимости сохранения единства в мире.
Еще в этот день в мире празднуют Международный день света, который учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года и посвящен роли света и световых технологий в науке, культуре и искусстве. По этому случаю интересный факт про свет: если бы Солнце внезапно погасло, на Земле этого бы не заметили еще 8 минут 17 секунд.
В субботу профессиональный праздник отмечают биографы. В этот день в середине XVII века встретились писатели Сэмюэл Джонсон и Джеймс Босуэлл. Тогда второму пришла идея написать биографию первого. Хотя 16 мая во многих странах проходят празднования, дата не зарегистрирована официально.

Знаменательные события

В этот день в 1717 году один из величайших французских философов-просветителей Вольтер был заключен в Бастилию на 11 месяцев за сатирические произведения в адрес регента.
В 1768 году Екатерина II издала указ о создании памятника Петру I – будущего "Медного всадника".
Впервые россияне увидели кино 129 лет назад, когда в Петербурге в саду Аквариум состоялся киносеанс. Тогда кадры произведений "Выход рабочих с завода Люмьер", "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" произвели невероятное впечатление на зрителей.
В 1924 году вышел первый номер журнала "Мурзилка".
Спустя пять лет в голливудском "Рузвельт-отеле" прошла первая церемония вручения "Оскара" – тогда еще просто премии Американской академии киноискусств (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS).
В СССР первая партия цветных телевизоров сошла с конвейера ленинградского завода им. Козицкого в 1967 году.

Кто родился

208 лет назад родился выдающийся отечественный историк, поэт, писатель и общественный деятель Николай Костомаров.
В 1887 году в Петербурге родился один из самых заметных поэтов Серебряного века и певец Игорь Северянин.
В 1905 году родился американский актер Генри Джейнс Фонда. Он известен ролями в фильмах "Однажды на Диком Западе" и "Гроздья гнева". За последний был номинирован на "Оскар".
Сегодня исполняется 116 лет со дня рождения писательницы и поэтессы Ольги Берггольц.
В 1938 году родился дрессировщик, народный артист СССР Мстислав Запашный.
Свой 82 день рождения отмечает американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо, известный ролями в фильмах "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Ягуар", "Инферно".
В 1951 году родился французский модельер Кристиан Лакруа, основатель собственного дома высокой моды. Через два года на свет появился актер Пирс Броснан.
В 1966 родилась американская поп-певица Джанет Джексон, а топ-модели и актрисе Меган Фокс исполняется 40 лет.
Также в этот день родились писатель, актер, кинорежиссер, партизанский командир, Герой Советского Союза Петр Вершигора, российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка мира Ольга Зайцева.
