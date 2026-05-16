https://crimea.ria.ru/20260516/76-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-za-shest-chasov-1156069171.html

76 дронов сбиты над Крымом и другими регионами за шесть часов

76 дронов сбиты над Крымом и другими регионами за шесть часов - РИА Новости Крым, 16.05.2026

76 дронов сбиты над Крымом и другими регионами за шесть часов

Дежурными средствами ПВО с 09.00 до 15.00 перехвачены и уничтожены 76 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2026

2026-05-16T15:31

2026-05-16T15:31

2026-05-16T15:37

крым

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

срочные новости крыма

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151422207_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e63e1242886db06bbe5ebaf5bb455afb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Дежурными средствами ПВО с 09.00 до 15.00 перехвачены и уничтожены 76 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ."С 09.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ с моря, уничтожив шесть безэкипажных катеров.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.В течение ночи над полуостровом, Черным морем и другими регионами России были перехвачены и сбиты 138 вражеских БПЛА. Утром над Крымом и Азовским морем снова отработала ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260516/novosti-sevastopolya-nad-kachey-sbit-bespilotnik-1156063594.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)