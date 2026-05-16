76 дронов сбиты над Крымом и другими регионами за шесть часов - РИА Новости Крым, 16.05.2026
76 дронов сбиты над Крымом и другими регионами за шесть часов
15:31 16.05.2026 (обновлено: 15:37 16.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Дежурными средствами ПВО с 09.00 до 15.00 перехвачены и уничтожены 76 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ.
"С 09.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ с моря, уничтожив шесть безэкипажных катеров.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В течение ночи над полуостровом, Черным морем и другими регионами России были перехвачены и сбиты 138 вражеских БПЛА. Утром над Крымом и Азовским морем снова отработала ПВО.
