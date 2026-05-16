33 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за восемь лет
2026-05-16T19:25
2026-05-16T19:26
19:25 16.05.2026 (обновлено: 19:26 16.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. 33 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за восемь лет. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Крымский мост стал настоящим символом воссоединения Крыма с Россией и запустил масштабную интеграцию полуострова в транспортную систему России, связав единым маршрутом весь Юг страны. Он также дал мощный импульс развитию туризма, экономики и логистики региона", – написал он.
По словам Хуснуллина, среднесуточная интенсивность сегодня превышает 11 000 автомобилей.
Он также поздравил с 8-летием открытия движения по Крымскому мосту и поблагодарил всех, кто трудился над его строительством.
Крымский мост — символ единства полуострова и России — сегодня празднует восьмую годовщину со старта эксплуатации. В 2018 году после официального открытия масштабного инфраструктурного объекта президентом РФ Владимиром Путиным по нему началось автомобильное движение. Это — крупнейший мост в России, навсегда соединивший берега Крыма и Кубани.
