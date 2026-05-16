33 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за восемь лет
33 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за восемь лет. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. 33 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за восемь лет. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, среднесуточная интенсивность сегодня превышает 11 000 автомобилей. Он также поздравил с 8-летием открытия движения по Крымскому мосту и поблагодарил всех, кто трудился над его строительством.Крымский мост — символ единства полуострова и России — сегодня празднует восьмую годовщину со старта эксплуатации. В 2018 году после официального открытия масштабного инфраструктурного объекта президентом РФ Владимиром Путиным по нему началось автомобильное движение. Это — крупнейший мост в России, навсегда соединивший берега Крыма и Кубани.
33 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за 8 лет - Хуснуллин
19:25 16.05.2026 (обновлено: 19:26 16.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. 33 миллиона машин проехали по Крымскому мосту за восемь лет. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Крымский мост стал настоящим символом воссоединения Крыма с Россией и запустил масштабную интеграцию полуострова в транспортную систему России, связав единым маршрутом весь Юг страны. Он также дал мощный импульс развитию туризма, экономики и логистики региона", – написал он.
По словам Хуснуллина, среднесуточная интенсивность сегодня превышает 11 000 автомобилей.
Он также поздравил с 8-летием открытия движения по Крымскому мосту и поблагодарил всех, кто трудился над его строительством.
Крымский мост — символ единства полуострова и России — сегодня празднует восьмую годовщину со старта эксплуатации. В 2018 году после официального открытия масштабного инфраструктурного объекта президентом РФ Владимиром Путиным по нему началось автомобильное движение. Это — крупнейший мост в России, навсегда соединивший берега Крыма и Кубани.
