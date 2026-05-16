30 дронов ВСУ атаковали Москву - РИА Новости Крым, 16.05.2026
30 дронов ВСУ атаковали Москву
Начиная с ночи украинские дроны атакуют столицу России. С начала суток силы Противовоздушной обороны РФ сбили 30 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об РИА Новости Крым, 16.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Начиная с ночи украинские дроны атакуют столицу России. С начала суток силы Противовоздушной обороны РФ сбили 30 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале МАКС мэр столицы Сергей Собянин.О первых двух сбитых беспилотниках 16 мая Собянин сообщил в 01.55.Также 16 мая Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО с 09.00 до 15.00 над Крымом и другими регионами России перехвачены и уничтожены 76 украинских дронов.
Собянин сообщил о 30 сбитых дронах летевших на Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Начиная с ночи украинские дроны атакуют столицу России. С начала суток силы Противовоздушной обороны РФ сбили 30 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале МАКС мэр столицы Сергей Собянин.
"Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в 17.34.
О первых двух сбитых беспилотниках 16 мая Собянин сообщил в 01.55.
Также 16 мая Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО с 09.00 до 15.00 над Крымом и другими регионами России перехвачены и уничтожены 76 украинских дронов.
