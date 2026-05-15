Жительница Крыма призывала разгромить пункт пропуска на полуострове - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Жительница Крыма призывала разгромить пункт пропуска на полуострове
56-летняя жительница Крыма получила 5,5 лет колонии за призывы к удару по пункту пропуска на полуострове.
2026-05-15T14:50
2026-05-15T15:01
крым, срочные новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, всу (вооруженные силы украины), пункты пропуска
Жительница Крыма призывала разгромить пункт пропуска на полуострове

Жительница Крыма получила 5,5 лет колонии за призывы к удару по пункту пропуска

14:50 15.05.2026 (обновлено: 15:01 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Крыма получила 5,5 лет колонии за призывы к удару по пункту пропуска на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике и Севастополю.
По данным пресс-службы, женщина подписалась на украинские чаты в Telegram с фейковой информацией и попала под влияние антироссийской пропаганды.
"Попав под их воздействие, она опубликовала комментарии, содержащие призывы по нанесению ракетно-бомбовых ударов по одному из контрольно-пропускных пунктов на территории Крымского полуострова. По мнению осужденной, в указанном месте должны были находиться российские военнослужащие" – сказано в сообщении.
Южный окружной военный суд признал гражданку виновной по статье о публичных призывах к терроризму и назначил ей наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
