https://crimea.ria.ru/20260515/zhitelnitsa-kryma-prizyvala-k-udaru-po-punktu-propuska-na-poluostrove-1156044964.html
Жительница Крыма призывала разгромить пункт пропуска на полуострове
Жительница Крыма призывала разгромить пункт пропуска на полуострове - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Жительница Крыма призывала разгромить пункт пропуска на полуострове
56-летняя жительница Крыма получила 5,5 лет колонии за призывы к удару по пункту пропуска на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике и... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T14:50
2026-05-15T14:50
2026-05-15T15:01
крым
срочные новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
всу (вооруженные силы украины)
пункты пропуска
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2045cf9f08b299d98de42650ea624299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Крыма получила 5,5 лет колонии за призывы к удару по пункту пропуска на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике и Севастополю.По данным пресс-службы, женщина подписалась на украинские чаты в Telegram с фейковой информацией и попала под влияние антироссийской пропаганды.Южный окружной военный суд признал гражданку виновной по статье о публичных призывах к терроризму и назначил ей наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя не смог получить гражданство и требовал убивать русскихДиверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку терактаВ ДНР медик передавал ВСУ сведения о раненных российских военных
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cca2af9f0b37e6e7185c28cec43a082d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, всу (вооруженные силы украины), пункты пропуска
Жительница Крыма призывала разгромить пункт пропуска на полуострове
Жительница Крыма получила 5,5 лет колонии за призывы к удару по пункту пропуска
14:50 15.05.2026 (обновлено: 15:01 15.05.2026)