Жительница Крыма призывала разгромить пункт пропуска на полуострове

56-летняя жительница Крыма получила 5,5 лет колонии за призывы к удару по пункту пропуска на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике и... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T14:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Крыма получила 5,5 лет колонии за призывы к удару по пункту пропуска на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике и Севастополю.По данным пресс-службы, женщина подписалась на украинские чаты в Telegram с фейковой информацией и попала под влияние антироссийской пропаганды.Южный окружной военный суд признал гражданку виновной по статье о публичных призывах к терроризму и назначил ей наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

