Житель Севастополя не смог получить гражданство и требовал убивать русских - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Житель Севастополя не смог получить гражданство и требовал убивать русских
Житель Севастополя не смог получить гражданство и требовал убивать русских
2026-05-15T14:34
2026-05-15T14:36
севастополь
экстремизм
происшествия
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
суд
правосудие
новости севастополя
общество
14:34 15.05.2026 (обновлено: 14:36 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. 59-летнему жителю Севастополя с украинским гражданством грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к экстремизму в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Безработный мужчина оставлял комментарии в чатах преимущественно украинского сегмента, в которых призывал к убийству русских и русскоговорящих людей, уточнили силовики.
"Проведенная экспертиза подтвердила содержание в текстовых записях лингвистических признаков побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении групп лиц, выделенных по признаку национальности и происхождения", – указали в ведомстве.
Обвиняемый дал признательные показания.
"Одной из причин противоправной деятельности стали проблемы с оформлением российского гражданства в 2014 году из-за потери паспорта с местной регистрацией", пояснил он.
К этому времени расследование дела завершено и направлено в суд. Мужчине может грозить до пяти лет заключения.
