ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены

Три человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

2026-05-15T06:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.В городе повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим и семьям погибшим будет оказана вся необходимая помощь.Днем ранее украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ребята успели вовремя укрыться и никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на ЗАЭС: ранены сотрудникиКак себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВОБьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя

рязанская область, рязань, павел малков, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости