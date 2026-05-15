ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.В городе повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим и семьям погибшим будет оказана вся необходимая помощь.Днем ранее украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ребята успели вовремя укрыться и никто не пострадал.
06:16 15.05.2026 (обновлено: 06:25 15.05.2026)