Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/vsu-atakovali-ryazan---tri-cheloveka-pogibli-i-12-raneny-1156027009.html
ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены
ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены - РИА Новости Крым, 15.05.2026
ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены
Три человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T06:16
2026-05-15T06:25
рязанская область
рязань
павел малков
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.В городе повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим и семьям погибшим будет оказана вся необходимая помощь.Днем ранее украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ребята успели вовремя укрыться и никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на ЗАЭС: ранены сотрудникиКак себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВОБьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
рязанская область
рязань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязанская область, рязань, павел малков, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены

В Рязани при атаке ВСУ по многоэтажкам погибли трое и ранены 12 человек - губернатор

06:16 15.05.2026 (обновлено: 06:25 15.05.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще 12 получили ранения при атаке украинских беспилотников на Рязань. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
В городе повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.
"Погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей", - написал он в МАКС.
Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения. На месте работают все оперативные службы.
Пострадавшим и семьям погибшим будет оказана вся необходимая помощь.
Днем ранее украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ребята успели вовремя укрыться и никто не пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники
Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО
Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
 
Рязанская областьРязаньПавел МалковАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:09В Севастополе остановили морской транспорт
07:52355 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами
07:487000 шагов и медитация: В России утвердили рекомендации по ЗОЖ
07:27В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛА
07:10Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
06:48Саркастический Мастер: Булгаков в Крыму и о Крыме
06:16ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены
06:08Шарапова покажет детям Крыма мини-документалки о знаменитых современниках
00:01Дожди и тепло: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 15 мая
23:44Над Крымом отработала ПВО
22:37Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
22:07Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день
21:39Судьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнение
21:16Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"
20:47Еврокомиссия может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро
20:23В МВФ назвали условие финансирования Украины
19:51Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
19:28Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории
19:16О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
Лента новостейМолния