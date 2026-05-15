ВС России за неделю освободили три населенных пункта
12:49 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские войска в течение недели освободили три населенных пункта - в Запорожской, Харьковской областях и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в течение прошедших суток освободили населенный пункт Чаривное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение недели под контроль российской армии перешли населенный пункт Чайковка Харьковской области и Николаевка Донецкой Народной Республики.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, это будет важным шагом на пути к урегулированию украинского конфликта.
