Военно-исторический туризм: Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостей - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Военно-исторический туризм: Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостей
Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 15.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников. Об этом сообщил губернатор города Михаил РазвожаевОдним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.В Севастополе ранее составили портрет среднестатистического туриста. В основном это семейные люди старше 40 лет, прибывающие с супругами и детьми.
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваМузей Черноморского флота. Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев
"Наш город традиционно занимает особое место в сердцах россиян, особенно в период празднования Дня Великой Победы. В 2026 году за майские праздники Севастополь посетили свыше 170 тысяч людей – это примерно четверть всего его населения", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Одним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.
"Традиционно пользуются популярностью у жителей и гостей "Новый Херсонес", Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя, Балаклавский музейный подземный комплекс, 35-я Береговая батарея, Херсонес Таврический, музей Черноморского флота", – перечислил Развожаев.
В Севастополе ранее составили портрет среднестатистического туриста. В основном это семейные люди старше 40 лет, прибывающие с супругами и детьми.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
