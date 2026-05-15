https://crimea.ria.ru/20260515/v-sevastopole-zakryli-reyd---paromy-i-katera-ostanovleny-1156050160.html

В Севастополе закрыли рейд - паромы и катера остановлены

В Севастополе закрыли рейд - паромы и катера остановлены - РИА Новости Крым, 15.05.2026

В Севастополе закрыли рейд - паромы и катера остановлены

Катера и паромы снова не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T16:38

2026-05-15T16:38

2026-05-15T16:38

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Катера и паромы снова не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе уже закрывали дважды. В городе звучала воздушная тревога, она продлилась более часа. Военные сбили две воздушные цели. Сейчас морской транспорт вновь остановили. Причины приостановки морского сообщения не указываются. Уехать севастопольцы могут от площадей Нахимова и Захарова на автобусах.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт