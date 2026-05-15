В Севастополе закрыли рейд - паромы и катера остановлены
Катера и паромы снова не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T16:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Катера и паромы снова не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе уже закрывали дважды. В городе звучала воздушная тревога, она продлилась более часа. Военные сбили две воздушные цели. Сейчас морской транспорт вновь остановили. Причины приостановки морского сообщения не указываются. Уехать севастопольцы могут от площадей Нахимова и Захарова на автобусах.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
