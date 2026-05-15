В Севастополе учреждены четыре новые медали
В Севастополе учреждены четыре новые медали - Развожаев
18:35 15.05.2026 (обновлено: 18:57 15.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе учреждены четыре новые медали, которые будут вручать за мужество и отвагу, активную гражданскую позицию в помощь участникам СВО, безупречную работу на службе города, а также особые заслуги перед ним и в благотворительной и меценатской деятельности. Соответствующий указ подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он сообщил в социальных сетях.
По словам губернатора, одной из четырех наград стала медаль "За мужество и верность долгу".
"Это награда за проявленные мужество, смелость и отвагу при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, охране правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях, сопряженных с риском для жизни", – рассказал Развожаев.
Еще одна медаль "За содействие специальной военной операции" – ею будут награждать тех, кто проявил активную гражданскую позицию, помогая участникам СВО. В числе награжденных смогут быть волонтеры, добровольцы, все те, кто реализовывал инфраструктурные проекты в Донецкой и луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, пояснил Развожаев.
Медалью "За безупречную службу городу Севастополю" теперь будут награждать тех граждан, которые безупречно проработали в органах государственной власти, местного самоуправления и севастопольских организациях не менее 10 лет, при этом уже имеют награды города. "Общий стаж должен быть не меньше 15 лет, а по последнему месту работы – не меньше трех", – уточнил губернатор.
И наконец, медалью имени Максимова Алексея Андреевича – городского головы Севастополя, известного российского мецената – будут награждать людей, получивших в обществе известность и признание за свои выдающиеся достижения и особые заслуги перед Севастополем в благотворительной и меценатской деятельности, добавил глава города.
Для представления гражданина к той или иной награде инициатору необходимо будет направить в правительство Севастополя на имя губернатора ходатайство о награждении медалью с приложенными к нему документами не позднее, чем за два месяца до даты награждения, уточнил Развожаев.
