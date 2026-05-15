В Севастополе пляжи готовят к лету
14:06 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пляжи начали готовить к курортному сезону. Водолазы МЧС проверили дно у побережья, а операторы заключили договоры на лабораторные исследования почвы и воды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"Помимо ежедневной санитарной очистки пляжей операторы косят траву, где это необходимо, обновляют инфраструктуру. Большинство операторов заключили договоры на обучение матросов-спасателей, и около 60% уже подали декларации в ГИМС МЧС России", — рассказал заместитель начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артур Умаров.

Повторный мониторинг качества воды и песка, а также обследование береговой линии запланированы на конец мая, добавили власти.
Операторы пляжей покрасили теневые навесы, раздевалки, душевые, установили спасательные вышки.
В правительстве города-героя также напомнили, что в прошлом году сезон стартовал 15 июня и по решению губернатора был продлен до 15 октября.
14 мая замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил, что в Крыму спасатели к началу курортного сезона исследуют берег и акваторию 349 пляжей, уже проверены 320 пляжн территорий.
