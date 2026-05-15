В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 15.05.2026
https://crimea.ria.ru/20260515/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1156028299.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт

08:09 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Причины приостановки морского сообщения не указываются. Уехать севастопольцы могут от площадей Нахимова и Захарова на автобусах.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
