https://crimea.ria.ru/20260515/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1155988878.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T15:02
2026-05-15T15:02
2026-05-15T15:03
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_01fc1784dc11f62669924d27574bca53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев.При звуках серены общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.Во время тревоги нужно немедленно проследовать в убежища или сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в помещении нужно закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Сигнал в Севастополе звучит трижды, а затем прекращаться, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Это не означает, что угроза миновала. Акстуальная информация размещается в канале губернатора, также за ситуацией можно следить на ресурсах РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_d13edd9e9c17668d2e4cb869394eb0e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучит воздушная тревога
15:02 15.05.2026 (обновлено: 15:03 15.05.2026)