https://crimea.ria.ru/20260515/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1155988878.html

В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 15.05.2026

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T15:02

2026-05-15T15:02

2026-05-15T15:03

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

срочные новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_01fc1784dc11f62669924d27574bca53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, горожанам и гостям города необходимо проследовать в убежища, информирует губернатор Михаил Развожаев.При звуках серены общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.Во время тревоги нужно немедленно проследовать в убежища или сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в помещении нужно закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Сигнал в Севастополе звучит трижды, а затем прекращаться, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Это не означает, что угроза миновала. Акстуальная информация размещается в канале губернатора, также за ситуацией можно следить на ресурсах РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе