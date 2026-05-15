В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы

Двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T11:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и почти полкило клефедрона.По версии следствия, 22-летние молодые люди действовали в составе организованной преступной группы. Объявления о продаже запрещенных веществ размещались через чат-бот в интернет-мессенджере. Фигуранты получали оптовые партии наркотиков, фасовали их и размещали в тайники на территории Севастополя.Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Запрещенные вещества изъяли. Оба злоумышленника заключены под стражу, уголовное дело направлено в суд. Материалы в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.

