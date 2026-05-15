Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/v-sevastopole-arestovali-dvukh-uchastnikov-organizovannoy-narkogruppy-1156032929.html
В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы
В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы
Двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T11:00
2026-05-15T11:00
севастополь
новости севастополя
наркотики
прокуратура города севастополя
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156032689_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_2fd04a8d695405d47a182fef02732eda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и почти полкило клефедрона.По версии следствия, 22-летние молодые люди действовали в составе организованной преступной группы. Объявления о продаже запрещенных веществ размещались через чат-бот в интернет-мессенджере. Фигуранты получали оптовые партии наркотиков, фасовали их и размещали в тайники на территории Севастополя.Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Запрещенные вещества изъяли. Оба злоумышленника заключены под стражу, уголовное дело направлено в суд. Материалы в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156032689_0:0:1117:837_1920x0_80_0_0_8ddcd752fde5c167f760fb743b7735d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, наркотики, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы

Закладчики из Севастополя попались с двумя килограммами наркотиков

11:00 15.05.2026
 
© Прокуратура СевастополяЗакладчики из Севастополя попались с двумя килограммами наркотиков
Закладчики из Севастополя попались с двумя килограммами наркотиков
© Прокуратура Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и почти полкило клефедрона.
По версии следствия, 22-летние молодые люди действовали в составе организованной преступной группы. Объявления о продаже запрещенных веществ размещались через чат-бот в интернет-мессенджере. Фигуранты получали оптовые партии наркотиков, фасовали их и размещали в тайники на территории Севастополя.
"В августе 2025 года они получили сведения о местах расположения двух оптовых партий наркотических средства – почти 400 г клефедрона и почти 1,5 кг марихуаны, которые были спрятаны в Симферополе и неподалеку от реки Черная вблизи села Хмельницкое. Обвиняемые забрали их и для дальнейшего сбыта привезли в арендованную квартиру в Севастополе", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Запрещенные вещества изъяли. Оба злоумышленника заключены под стражу, уголовное дело направлено в суд. Материалы в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
 
СевастопольНовости СевастополянаркотикиПрокуратура города СевастополяЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
11:34Лавров ответил на предложение Европы о диалоге с Россией
11:21Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
11:12Лавров рассказал о "духе" в отношениях Путина и Трампа
11:00В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы
10:49Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров
10:41В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
10:32Военно-исторический туризм: Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостей
10:21Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
10:13Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта
10:09В Севастополе открыли рейд после 2-часовой остановки
10:01Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
09:56Более 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключения
09:42Сколько украинцев переехали в Россию после начала СВО
09:30В Симферопольском районе обесточены пять населенных пунктов
09:22Череда космических ударов: на Землю обрушилась магнитная буря
09:05Город Саки в Крыму на день останется без газа
08:59Эксперт рассказал о важности изучения региональной истории в России
08:45Крымскому мосту 8 лет: как соединяли берега
08:33Четверых детей госпитализировали после атаки БПЛА на Рязань
Лента новостейМолния