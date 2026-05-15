В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы
Двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и...
Закладчики из Севастополя попались с двумя килограммами наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Двое севастопольцев пойдут под суд за "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, силовики нашли в арендованной ими квартире 1,5 кг марихуаны и почти полкило клефедрона.
По версии следствия, 22-летние молодые люди действовали в составе организованной преступной группы. Объявления о продаже запрещенных веществ размещались через чат-бот в интернет-мессенджере. Фигуранты получали оптовые партии наркотиков, фасовали их и размещали в тайники на территории Севастополя.
"В августе 2025 года они получили сведения о местах расположения двух оптовых партий наркотических средства – почти 400 г клефедрона и почти 1,5 кг марихуаны, которые были спрятаны в Симферополе и неподалеку от реки Черная вблизи села Хмельницкое. Обвиняемые забрали их и для дальнейшего сбыта привезли в арендованную квартиру в Севастополе", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Запрещенные вещества изъяли. Оба злоумышленника заключены под стражу, уголовное дело направлено в суд. Материалы в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.
