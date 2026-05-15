Рейтинг@Mail.ru
В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/v-ryazani-zakryli-12-shkol-i-bolee-20-detsadov-posle-ataki-bpla-1156027691.html
В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛА
В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛА
Власти Рязани в целях безопасности отменили занятия в 12 школах и более чем 20 детских садах после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T07:27
2026-05-15T07:32
рязанская область
рязань
павел малков
школа
детский сад
дети
атаки всу
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143557315_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_e638942c76dcef7688b37c02576b94b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Власти Рязани в целях безопасности отменили занятия в 12 школах и более чем 20 детских садах после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. В результате три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация их жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятийПо его словам, уроки отменены в 12 школах. Также временно закрыты более 20 детских садов. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, добавил Малков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на ЗАЭС: ранены сотрудникиКак себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВОБьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
рязанская область
рязань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143557315_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e3e3753d7bb77008f0fdb1640dd7d271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязанская область, рязань, павел малков, школа, детский сад, дети, атаки всу, происшествия, новости
В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛА

В Рязани отменили занятия в более чем 30 школах и детсадах после атаки беспилотников

07:27 15.05.2026 (обновлено: 07:32 15.05.2026)
 
© Минстрой КрымаНовый детский сад в Джанкое
Новый детский сад в Джанкое
© Минстрой Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Власти Рязани в целях безопасности отменили занятия в 12 школах и более чем 20 детских садах после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.
Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. В результате три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация их жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий
"В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани", - говорится в сообщении.
По его словам, уроки отменены в 12 школах. Также временно закрыты более 20 детских садов.
Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, добавил Малков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники
Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО
Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
 
Рязанская областьРязаньПавел МалковШколаДетский саддетиАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:09В Севастополе остановили морской транспорт
07:52355 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами
07:487000 шагов и медитация: В России утвердили рекомендации по ЗОЖ
07:27В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛА
07:10Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
06:48Саркастический Мастер: Булгаков в Крыму и о Крыме
06:16ВСУ атаковали Рязань – три человека погибли и 12 ранены
06:08Шарапова покажет детям Крыма мини-документалки о знаменитых современниках
00:01Дожди и тепло: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 15 мая
23:44Над Крымом отработала ПВО
22:37Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
22:07Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день
21:39Судьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнение
21:16Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"
20:47Еврокомиссия может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро
20:23В МВФ назвали условие финансирования Украины
19:51Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
19:28Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории
19:16О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
Лента новостейМолния