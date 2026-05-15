В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛА

Власти Рязани в целях безопасности отменили занятия в 12 школах и более чем 20 детских садах после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T07:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Власти Рязани в целях безопасности отменили занятия в 12 школах и более чем 20 детских садах после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.Вражеские дроны атаковали Рязань в ночь на пятницу. В результате три человека погибли и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены две многоэтажки, организована эвакуация их жителей. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятийПо его словам, уроки отменены в 12 школах. Также временно закрыты более 20 детских садов. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, добавил Малков.

рязанская область, рязань, павел малков, школа, детский сад, дети, атаки всу, происшествия, новости