В Петербурге двое россиян пытались отправить на СВО отравленную гуманитарку - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В Петербурге двое россиян пытались отправить на СВО отравленную гуманитарку
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Петербурге к 15 и 16 годам лишения свободы приговорили двух россиян, которые пытались отправить отравленную гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"С учетом позиции государственного обвинения одному обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима, второму - 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В суде установлено, что ранее приговоренный к 15 годам тюрьмы мужчина, действовавший по указаниям "Русского добровольческого корпуса"* вступил в переписку с представителями организации, признанной террористической и запрещенной в России, после чего добровольно согласился выполнять задания, направленные против безопасности страны.
Отмечается, что подсудимые действовали по его указанию и в период с января по февраль 2024 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, наблюдали за пунктом сбора гуманитарной помощи для ВС РФ и граждан, проживающих на территории ДНР.
"В дальнейшем подсудимые приобрели более 27 кг высокотоксичного вещества. Они планировали отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
