В Петербурге двое россиян пытались отправить на СВО отравленную гуманитарку

В Петербурге к 15 и 16 годам лишения свободы приговорили двух россиян, которые пытались отправить отравленную гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T17:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Петербурге к 15 и 16 годам лишения свободы приговорили двух россиян, которые пытались отправить отравленную гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города."С учетом позиции государственного обвинения одному обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима, второму - 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба прокуратуры.В суде установлено, что ранее приговоренный к 15 годам тюрьмы мужчина, действовавший по указаниям "Русского добровольческого корпуса"* вступил в переписку с представителями организации, признанной террористической и запрещенной в России, после чего добровольно согласился выполнять задания, направленные против безопасности страны.Отмечается, что подсудимые действовали по его указанию и в период с января по февраль 2024 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, наблюдали за пунктом сбора гуманитарной помощи для ВС РФ и граждан, проживающих на территории ДНР.Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства.* Запрещенная в РФ террористическая организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Киева усилили попытки дестабилизировать общество в России – СВРВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым

суд, приговор, помощь бойцам сво, участники сво, новости сво, происшествия, новости, санкт-петербург