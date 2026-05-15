В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры
В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры
В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры

В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 2026 году

15:59 15.05.2026 (обновлено: 16:01 15.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев. Реконструкция моста через реку Альма на автодороге Тополи – Севастьяновка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму реализуются 119 объектов по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" с общим объемом финансирования более 50 млрд рублей федеральных средств. Об этом сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"В 2026 году в республике реализуются 119 объектов госпрограммы. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет почти 53 млрд руб. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, из них 5 уже сданы", - рассказал Гоцанюк в своем канале МАКС.
Кроме того, в ходе совещания в компании "Инвестрой" были рассмотрены графики строительства 30 объектов. По словам Гоцанюка, особый акцент поставлен на персональной ответственности должностных лиц, курирующих направления, а также на обязательствах подрядных организаций.
За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Об этом ранее сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров. Кроме того, сдано около 50 тысяч квадратных метров объектов нежилой недвижимости.
