В Крыму заболеваемость ВИЧ снизилась на четверть
В Крыму заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 27% за год
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Крыму четвертый год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, за прошлый год этот показатель снизился на 27%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер.
"В этом году мы взяли на диспансерный учет 112 человек. Заболеваемость у нас каждый год снижается. В этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она снизилась на 27%", - сказала специалист.
По словам главного внештатного специалиста минздрава РК по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Татьяны Богатыревой, на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 11 450 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них 11 229 (или 98%) пациентов состоят на диспансерном учете, более 90% получают антиретровирусную терапию.
Из крымчан с ВИЧ-инфекцией больше всего людей в возрасте от 40 до 49 лет – 48%. Порядка четверти пациентов – в возрасте 50-59 лет.
В аспекте путей передачи вируса по-прежнему доминирует половой – 78,5%. На парентеральный путь (через кровь, при инъекционном введении наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев) приходится 21,5% случаев заражения.
По половому признаку среди ВИЧ-инфицированных крымчан преобладают мужчины – 70%.
Наталья Шеслер добавила, что диагноз СПИД в этом году в Крыму был поставлен впервые 32 пациентам. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился почти на 40%.
