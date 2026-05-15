https://crimea.ria.ru/20260515/v-krymu-zabolevaemost-vich-snizilas-na-chetvert-1156043868.html

В Крыму заболеваемость ВИЧ снизилась на четверть

В Крыму заболеваемость ВИЧ снизилась на четверть - РИА Новости Крым, 15.05.2026

В Крыму заболеваемость ВИЧ снизилась на четверть

В Крыму четвертый год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, за прошлый год этот показатель снизился на 27%. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T14:47

2026-05-15T14:47

2026-05-15T14:47

вич

крым

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

здоровье

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Крыму четвертый год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, за прошлый год этот показатель снизился на 27%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер.По словам главного внештатного специалиста минздрава РК по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Татьяны Богатыревой, на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 11 450 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них 11 229 (или 98%) пациентов состоят на диспансерном учете, более 90% получают антиретровирусную терапию.Из крымчан с ВИЧ-инфекцией больше всего людей в возрасте от 40 до 49 лет – 48%. Порядка четверти пациентов – в возрасте 50-59 лет.В аспекте путей передачи вируса по-прежнему доминирует половой – 78,5%. На парентеральный путь (через кровь, при инъекционном введении наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев) приходится 21,5% случаев заражения.По половому признаку среди ВИЧ-инфицированных крымчан преобладают мужчины – 70%.Наталья Шеслер добавила, что диагноз СПИД в этом году в Крыму был поставлен впервые 32 пациентам. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился почти на 40%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицину Бесплатная медицинская помощь в Крыму по ОМС: что изменится в 2026 году В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вич, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, здоровье