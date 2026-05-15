https://crimea.ria.ru/20260515/v-krymu-muzhchina-zabil-znakomogo-do-smerti---prigovor-suda-1156048093.html

В Крыму мужчина забил знакомого до смерти - приговор суда

В Крыму мужчина забил знакомого до смерти - приговор суда - РИА Новости Крым, 15.05.2026

В Крыму мужчина забил знакомого до смерти - приговор суда

Житель Сакского района полуострова получил шесть лет колонии строгого режима за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T16:17

2026-05-15T16:17

2026-05-15T16:17

крым

новости крыма

прокуратура республики крым

закон и право

приговор

правосудие

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e98efb899d8f8d49728df7a3d21775f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Житель Сакского района полуострова получил шесть лет колонии строгого режима за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Конфликт между двумя знакомыми произошел в мае прошлого года в селе Уютное Сакского района. Фигурант дела избил в доме своего знакомого до такой степени, что на следующий день тот скончался от различных травм и обильного внутреннего кровотечения, уточнили в ведомстве."Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что жителя Евпатории будут судить по обвинению в причинении смерти своему пожилому отцу. Также суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Кировского района Крыма, избившего до смерти свою 88-летнюю мать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено делоЖителя Крыма обвиняют в убийстве тестя – уголовное дело в судеДорожные войны: крымчанин насмерть забил водителя в Феодосии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право, приговор, правосудие