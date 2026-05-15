В Крыму мужчина забил знакомого до смерти - приговор суда
Житель Сакского района полуострова получил шесть лет колонии строгого режима за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T16:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Житель Сакского района полуострова получил шесть лет колонии строгого режима за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Конфликт между двумя знакомыми произошел в мае прошлого года в селе Уютное Сакского района. Фигурант дела избил в доме своего знакомого до такой степени, что на следующий день тот скончался от различных травм и обильного внутреннего кровотечения, уточнили в ведомстве."Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что жителя Евпатории будут судить по обвинению в причинении смерти своему пожилому отцу. Также суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Кировского района Крыма, избившего до смерти свою 88-летнюю мать.
В Крыму мужчина получил шесть лет "строгача" за избиение знакомого до смерти
