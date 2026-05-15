Рейтинг@Mail.ru
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260515/v-krymu-mayskie-zamorozki-pogubili-do-40-tsveta-v-sadakh-1156032120.html
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T10:41
2026-05-15T10:41
крым
новости крыма
заморозки
денис кратюк
минсельхоз крыма
сады крыма
урожай в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145555593_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33afd6774d5d64ed146d364f16b6ca97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства.Цветение плодовых культур завершено, поэтому дожди сейчас не оказывают на них негативного влияния. При этом определенные риски были, когда цвели персик, черешня и яблоня. В этот период недостаток солнечных дней снижал активность пчел, опыляющих культуры, утонили в ведомстве.Комментируя последствия дождливой погоды для посевов зерновых культур, Кратюк отметил, что осадки полностью отвечают потребностям вегетации.К уборочной кампании планируется приступить в июне.Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая необходимо резкое переключение температур на летнее тепло, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. По информации минсельхоза, в ряде районов Крыма фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицахВ Севастополе высадили новую плантацию пекинской капустыКогда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145555593_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_25ebd8a99e38c50c563f3b580382895c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, заморозки, денис кратюк, минсельхоз крыма, сады крыма, урожай в крыму
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах

В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах - минсельхоз

10:41 15.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег на цветущих деревьях в Крыму
Снег на цветущих деревьях в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства.

"Относительно последствий майских заморозков: повреждения по косточковым культурам зафиксированы, однако они носят статистический характер — гибель цветка составляет от 30 до 40%. Подчеркну, что для формирования полноценного урожая достаточно сохранности 20–27% цветков. Таким образом, объективного ущерба на данный момент не наблюдается", - сообщил Кратюк.

Цветение плодовых культур завершено, поэтому дожди сейчас не оказывают на них негативного влияния. При этом определенные риски были, когда цвели персик, черешня и яблоня. В этот период недостаток солнечных дней снижал активность пчел, опыляющих культуры, утонили в ведомстве.
Комментируя последствия дождливой погоды для посевов зерновых культур, Кратюк отметил, что осадки полностью отвечают потребностям вегетации.

"Сложившийся режим увлажнения является благоприятным вплоть до начала июня, поскольку в указанный период происходит процесс налива зерна. Прогнозы валового сбора урожая корректировке не подлежат. Зерновые культуры находятся в фазе молочно-восковой спелости, и снижение урожайности в связи с текущими осадками не предусмотрено", - сказал он.

К уборочной кампании планируется приступить в июне.
Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая необходимо резкое переключение температур на летнее тепло, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. По информации минсельхоза, в ряде районов Крыма фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицах
В Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты
Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
 
КрымНовости КрымаЗаморозкиДенис КратюкМинсельхоз КрымаСады КрымаУрожай в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
11:34Лавров ответил на предложение Европы о диалоге с Россией
11:21Число жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте
11:12Лавров рассказал о "духе" в отношениях Путина и Трампа
11:00В Севастополе арестовали двух участников организованной наркогруппы
10:49Индия намерена увеличить закупку нефти у России – Лавров
10:41В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
10:32Военно-исторический туризм: Севастополь в майские праздники принял 170 тысяч гостей
10:21Как будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
10:13Диверсант Киева получил 21 год колонии за подготовку теракта
10:09В Севастополе открыли рейд после 2-часовой остановки
10:01Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
09:56Более 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключения
09:42Сколько украинцев переехали в Россию после начала СВО
09:30В Симферопольском районе обесточены пять населенных пунктов
09:22Череда космических ударов: на Землю обрушилась магнитная буря
09:05Город Саки в Крыму на день останется без газа
08:59Эксперт рассказал о важности изучения региональной истории в России
08:45Крымскому мосту 8 лет: как соединяли берега
08:33Четверых детей госпитализировали после атаки БПЛА на Рязань
Лента новостейМолния