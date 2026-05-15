https://crimea.ria.ru/20260515/v-krymu-mayskie-zamorozki-pogubili-do-40-tsveta-v-sadakh-1156032120.html
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T10:41
2026-05-15T10:41
2026-05-15T10:41
крым
новости крыма
заморозки
денис кратюк
минсельхоз крыма
сады крыма
урожай в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145555593_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33afd6774d5d64ed146d364f16b6ca97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства.Цветение плодовых культур завершено, поэтому дожди сейчас не оказывают на них негативного влияния. При этом определенные риски были, когда цвели персик, черешня и яблоня. В этот период недостаток солнечных дней снижал активность пчел, опыляющих культуры, утонили в ведомстве.Комментируя последствия дождливой погоды для посевов зерновых культур, Кратюк отметил, что осадки полностью отвечают потребностям вегетации.К уборочной кампании планируется приступить в июне.Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая необходимо резкое переключение температур на летнее тепло, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. По информации минсельхоза, в ряде районов Крыма фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицахВ Севастополе высадили новую плантацию пекинской капустыКогда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожай
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145555593_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_25ebd8a99e38c50c563f3b580382895c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, заморозки, денис кратюк, минсельхоз крыма, сады крыма, урожай в крыму
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах
В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах - минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства.
"Относительно последствий майских заморозков: повреждения по косточковым культурам зафиксированы, однако они носят статистический характер — гибель цветка составляет от 30 до 40%. Подчеркну, что для формирования полноценного урожая достаточно сохранности 20–27% цветков. Таким образом, объективного ущерба на данный момент не наблюдается", - сообщил Кратюк.
Цветение плодовых культур завершено, поэтому дожди сейчас не оказывают на них негативного влияния. При этом определенные риски были, когда цвели персик, черешня и яблоня. В этот период недостаток солнечных дней снижал активность пчел, опыляющих культуры, утонили в ведомстве.
Комментируя последствия дождливой погоды для посевов зерновых культур, Кратюк отметил, что осадки полностью отвечают потребностям вегетации.
"Сложившийся режим увлажнения является благоприятным вплоть до начала июня, поскольку в указанный период происходит процесс налива зерна. Прогнозы валового сбора урожая корректировке не подлежат. Зерновые культуры находятся в фазе молочно-восковой спелости, и снижение урожайности в связи с текущими осадками не предусмотрено", - сказал он.
К уборочной кампании планируется приступить в июне.
Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая
необходимо резкое переключение температур на летнее тепло, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. По информации минсельхоза, в ряде районов Крыма фиксировались заморозки
, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: