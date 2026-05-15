В Крыму майские заморозки погубили до 40% цвета в садах

В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба.

2026-05-15T10:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Крыму майские заморозки уничтожили от 30 до 40% цветка в садах, однако это не нанесло объективного ущерба. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка сообщает пресс-служба ведомства.Цветение плодовых культур завершено, поэтому дожди сейчас не оказывают на них негативного влияния. При этом определенные риски были, когда цвели персик, черешня и яблоня. В этот период недостаток солнечных дней снижал активность пчел, опыляющих культуры, утонили в ведомстве.Комментируя последствия дождливой погоды для посевов зерновых культур, Кратюк отметил, что осадки полностью отвечают потребностям вегетации.К уборочной кампании планируется приступить в июне.Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая необходимо резкое переключение температур на летнее тепло, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. По информации минсельхоза, в ряде районов Крыма фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.

