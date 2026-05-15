В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
2026-05-15T21:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водитель иномарки развил скорость, на которой не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево. Его травмы оказались не совместимыми с жизнью. Подробностями ДТП, обстоятельства которого выясняет Госавтоинспекция, поделились в МВД республики.Предварительно известно, что авария произошла около трех часов дня 15 мая на автодороге Глубокий Яр – Скалистое. За пределы дороги вылетел автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого был водитель 1982 года рождения.Двигаясь по дороге со стороны села Скалистое к селу Глубокий Яр, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, и, не справившись с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части вправо, по ходу своего движения, рассказал старший инспектор ДПС отделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Бахчисарайскому району Роман Акишев.По его слова, машина влетела в дерево, после чего транспортное средство опрокинулось.Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без правМашина сгорела на трассе Армянск – Симферополь Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
