В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму иномарка на скорости вылетела с дороги в дерево – водитель погиб
В Бахчисарайском районе Крыма водитель иномарки развил скорость, на которой не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево. Его травмы оказались не... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T21:21
21:21 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водитель иномарки развил скорость, на которой не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево. Его травмы оказались не совместимыми с жизнью. Подробностями ДТП, обстоятельства которого выясняет Госавтоинспекция, поделились в МВД республики.
Предварительно известно, что авария произошла около трех часов дня 15 мая на автодороге Глубокий Яр – Скалистое. За пределы дороги вылетел автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого был водитель 1982 года рождения.
Двигаясь по дороге со стороны села Скалистое к селу Глубокий Яр, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, и, не справившись с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части вправо, по ходу своего движения, рассказал старший инспектор ДПС отделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Бахчисарайскому району Роман Акишев.
По его слова, машина влетела в дерево, после чего транспортное средство опрокинулось.
"Водитель транспортного средства скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", – констатировал правоохранитель.
Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
