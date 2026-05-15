https://crimea.ria.ru/20260515/v-kadetskom-korpuse-v-krasnoyarske-proizoshla-vspyshka-kishechnoy-infektsii-1156045769.html
В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции
В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции
В кадетском корпусе Красноярска 33 человека заболели острой кишечной инфекцией. У части студентов выявлена РНК норовируса. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T15:07
2026-05-15T15:07
2026-05-15T15:08
красноярск
происшествия
здоровье
отравление
массовое отравление
новости
роспотребнадзор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111486/76/1114867648_0:0:966:544_1920x0_80_0_0_8240a278701677cc506082940e6a2748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В кадетском корпусе Красноярска 33 человека заболели острой кишечной инфекцией. У части студентов выявлена РНК норовируса. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Заболевание протекает в легкой и средней форме. У части студентов выявлена РНК норовируса, добавили в Роспотребнадзоре.Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения.Сейчас специалисты отбирают пробы готовой продукции, а также обследуют сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи.24 апреля на Урале около 20 учеников школы обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание. СК по региону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекцииШестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением
красноярск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111486/76/1114867648_76:0:933:643_1920x0_80_0_0_33418c05daf456a705ca36951380b3c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия, здоровье, отравление, массовое отравление, новости, роспотребнадзор
В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции
В Красноярске у 33 кадет выявили острую кишечную инфекцию
15:07 15.05.2026 (обновлено: 15:08 15.05.2026)