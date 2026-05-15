В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции
В кадетском корпусе Красноярска 33 человека заболели острой кишечной инфекцией. У части студентов выявлена РНК норовируса. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 15.05.2026
В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции

В Красноярске у 33 кадет выявили острую кишечную инфекцию

15:07 15.05.2026 (обновлено: 15:08 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В кадетском корпусе Красноярска 33 человека заболели острой кишечной инфекцией. У части студентов выявлена РНК норовируса. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
"Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 33 случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя", - говорится в сообщении.
Заболевание протекает в легкой и средней форме. У части студентов выявлена РНК норовируса, добавили в Роспотребнадзоре.
Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения.
Сейчас специалисты отбирают пробы готовой продукции, а также обследуют сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи.
24 апреля на Урале около 20 учеников школы обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание. СК по региону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
