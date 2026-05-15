В кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекции

В кадетском корпусе Красноярска 33 человека заболели острой кишечной инфекцией. У части студентов выявлена РНК норовируса.

2026-05-15T15:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В кадетском корпусе Красноярска 33 человека заболели острой кишечной инфекцией. У части студентов выявлена РНК норовируса. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Заболевание протекает в легкой и средней форме. У части студентов выявлена РНК норовируса, добавили в Роспотребнадзоре.Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения.Сейчас специалисты отбирают пробы готовой продукции, а также обследуют сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи.24 апреля на Урале около 20 учеников школы обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание. СК по региону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекцииШестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми28 сотрудников Красноярского театра госпитализированы в Москве с отравлением

