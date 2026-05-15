В Евпатории задержали кладбищенского вандала

2026-05-15T17:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории полицейские задержали жителя города Саки за повреждение надгробий на территории кладбища. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Вандал был задержан сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым. Им оказался 52-летний житель Сакского района.Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Задержанный признался, что свои деяния совершил в состоянии алкогольного опьянения.Ранее в Новороссийске задержан приезжий, повредивший воинские захоронения на краснодарском кладбище. По информации правоохранителей, подозреваемым в вандализме оказался 30-летний приезжий из соседней республики. Он скрывался в рабочем доме на территории Новороссийска. При этом злоумышленник, оскверняя могилы военных, действовал из собственных негативных убеждений.

евпатория, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма