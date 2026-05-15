В Евпатории задержали кладбищенского вандала - РИА Новости Крым, 15.05.2026
В Евпатории задержали кладбищенского вандала
В Евпатории задержали кладбищенского вандала
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории полицейские задержали жителя города Саки за повреждение надгробий на территории кладбища. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Вандал был задержан сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым. Им оказался 52-летний житель Сакского района.Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Задержанный признался, что свои деяния совершил в состоянии алкогольного опьянения.
РИА Новости Крым
В Евпатории задержали кладбищенского вандала

17:55 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории полицейские задержали жителя города Саки за повреждение надгробий на территории кладбища. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
"Накануне в полицию Евпатории поступило сообщение о том, что на территории городского кладбища неизвестное лицо повредило надгробные сооружения. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что повреждены надгробия – разбиты каменные стелы и элементы памятников", - рассказали в полиции.
Вандал был задержан сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым. Им оказался 52-летний житель Сакского района.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Задержанный признался, что свои деяния совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в Новороссийске задержан приезжий, повредивший воинские захоронения на краснодарском кладбище. По информации правоохранителей, подозреваемым в вандализме оказался 30-летний приезжий из соседней республики. Он скрывался в рабочем доме на территории Новороссийска. При этом злоумышленник, оскверняя могилы военных, действовал из собственных негативных убеждений.
