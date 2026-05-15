Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.В оперштабе добавили, что в результате детонации загорелись несколько балконов - пожарными расчетами открытое возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление."На место ЧП оперативно выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев", - уточняется в сообщении.По предварительной информации, в результате произошло возгорание в пяти квартирах, повреждено остекление практически во всем здании, добавил мэр Белгорода Валентин Демидов."Есть маломобильные граждане. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Пожарно-спасательные расчеты локализовали очаг возгорания. Строительные эксперты проводят оценку состояния конструкций. Развернули ситуационный центр для координации действий и помощи жителям. На месте автобусы, чтобы доставить всех, кому это необходимо, в пункты временного размещения", - написал он в МАКС.Также сейчас важно переместить транспорт из зоны поражения из-за опасности разлетающихся осколков, добавил он. К работам по восстановлению подключится около 50 строителей, коммунальные службы, задачей которых будет закрытие теплового контура, уборка территории.

