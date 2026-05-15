https://crimea.ria.ru/20260515/v-belgorode-bespilotnik-vsu-atakoval-mnogokvartirnyy-dom---est-postradavshie-1156058044.html
Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены
Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены
Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T21:26
2026-05-15T21:26
2026-05-15T21:45
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156058117_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_2038e0beb5e168def228a5dea537ab2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.В оперштабе добавили, что в результате детонации загорелись несколько балконов - пожарными расчетами открытое возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление."На место ЧП оперативно выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев", - уточняется в сообщении.По предварительной информации, в результате произошло возгорание в пяти квартирах, повреждено остекление практически во всем здании, добавил мэр Белгорода Валентин Демидов."Есть маломобильные граждане. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Пожарно-спасательные расчеты локализовали очаг возгорания. Строительные эксперты проводят оценку состояния конструкций. Развернули ситуационный центр для координации действий и помощи жителям. На месте автобусы, чтобы доставить всех, кому это необходимо, в пункты временного размещения", - написал он в МАКС.Также сейчас важно переместить транспорт из зоны поражения из-за опасности разлетающихся осколков, добавил он. К работам по восстановлению подключится около 50 строителей, коммунальные службы, задачей которых будет закрытие теплового контура, уборка территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260515/rezhim-chs-vveden-v-ryazani-posle-ataki-bpla-1156054905.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156058117_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_779af5b7a4174699d5429bcc1ffc7c4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Атака ВСУ на многоэтажку в Белгороде: ребенок и трое взрослых ранены
В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом
21:26 15.05.2026 (обновлено: 21:45 15.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, есть пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении в канале регионального оперштаба на платформе "МАКС".
"Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Женщину, получившую осколочные ранения лица и голени, транспортируют в областную клиническую больницу. Еще двоих раненых - мужчину и женщину - с осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении в канале регионального оперштаба.
В оперштабе добавили, что в результате детонации загорелись несколько балконов - пожарными расчетами открытое возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление.
"На место ЧП оперативно выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев", - уточняется в сообщении.
По предварительной информации, в результате произошло возгорание в пяти квартирах, повреждено остекление практически во всем здании, добавил мэр Белгорода Валентин Демидов.
"Есть маломобильные граждане. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Пожарно-спасательные расчеты локализовали очаг возгорания. Строительные эксперты проводят оценку состояния конструкций. Развернули ситуационный центр для координации действий и помощи жителям. На месте автобусы, чтобы доставить всех, кому это необходимо, в пункты временного размещения", - написал он в МАКС.
Также сейчас важно переместить транспорт из зоны поражения из-за опасности разлетающихся осколков, добавил он. К работам по восстановлению подключится около 50 строителей, коммунальные службы, задачей которых будет закрытие теплового контура, уборка территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.