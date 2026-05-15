Удары возмездия: российские "Кинжалы" разбили оборонку Украины - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Удары возмездия: российские "Кинжалы" разбили оборонку Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли три удара возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетике Украины. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны.

"С 12 по 15 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности", - говорится в сообщении.

Украинские объекты были поражены аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками.
Разбиты предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах боевиков и военные аэродромы.
Кроме того, поражены места сборки, хранения и запуска БПЛА, склады с боеприпасами и топливом, а также пункты временной дислокации украинских боевиков иностранных наемников, уточнили в Минобороны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
