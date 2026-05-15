Трамп усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине
2026-05-15T18:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп расследованием деятельности биолабораторий на Украине пытается создать проблемы демократам. Об этом рассказал SputnikLive американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, американцы строят биолаборатории не в самых богатых регионах — на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в Восточной Европе: в них можно дешево вести разработки и исследовать, как мутагены ведут себя в климате этого региона. Вместе с тем, в самих Штатах довольно строгое законодательство касательно биоисследований, а также всегда есть риск массового заражения людей.Ранее стало известно, что новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями.
Трамп усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине

18:55 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп расследованием деятельности биолабораторий на Украине пытается создать проблемы демократам. Об этом рассказал SputnikLive американист Малек Дудаков.
"С 2022 года мы наблюдали в американских СМИ разоблачения о том, как прошлая администрация была связана с лабораториями на Украине. В частности, одну из лабораторий в Одессе создавала фирма, тесно связанная с Хантером Байденом — сыном бывшего президента США", - сказал американист.
По словам Дудакова, американцы строят биолаборатории не в самых богатых регионах — на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в Восточной Европе: в них можно дешево вести разработки и исследовать, как мутагены ведут себя в климате этого региона. Вместе с тем, в самих Штатах довольно строгое законодательство касательно биоисследований, а также всегда есть риск массового заражения людей.
"Если лаборатории США будут закрыты, это ограничит интересы США — проведение разработок биооружия, но тема коррупции на Украине в преддверии выборов в США для Трампа выигрышна", - констатировал Дудаков.
Ранее стало известно, что новые биолаборатории под контролем США все чаще появляются у российских и китайских границ и приводят к заболеваниям местных жителей нетипичными болезнями.
