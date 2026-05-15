Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные

2026-05-15T19:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму в предстоящие выходные порадует жителей и гостей полуострова. В субботу и воскресенье в регионе будет господствовать область высокого атмосферного давления, ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по прогнозу специалиста, погода будет примерно такой же."Ночью малооблачно, +7…+10 в Симферополе, и +7…+12 по Крыму. Днем, правда, облаков станет чуть-чуть больше, но все равно облачность с прояснениями, без существенных осадков", - отметил он.Исключением, может быть, станут самые северные и северо-западные районы полуострова, добавил Евгений Тишковец"Здесь может брызнуть небольшой дождь, но температура в городе составит +20…+23, по Крыму +19…+24", - уточнил он.По оценке эксперта, озвученные им метеоданные укладывается в рамки многолетней климатической нормы."Предстоящие выходные будут вполне комфортными и умеренно теплыми", - подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

