Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные
Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные
Сюрприз от небесной канцелярии: Крым ждут комфортные выходные

19:19 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму в предстоящие выходные порадует жителей и гостей полуострова. В субботу и воскресенье в регионе будет господствовать область высокого атмосферного давления, ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу ночью +6…+9 в Симферополе, +5…+10, местами до +13 - по республике, ну и днем +19…+22 в столице Крыма и +18…+23 (местами до +25 градусов) по территории полуострова", - сказал он.
В воскресенье, по прогнозу специалиста, погода будет примерно такой же.
"Ночью малооблачно, +7…+10 в Симферополе, и +7…+12 по Крыму. Днем, правда, облаков станет чуть-чуть больше, но все равно облачность с прояснениями, без существенных осадков", - отметил он.
Исключением, может быть, станут самые северные и северо-западные районы полуострова, добавил Евгений Тишковец
"Здесь может брызнуть небольшой дождь, но температура в городе составит +20…+23, по Крыму +19…+24", - уточнил он.
По оценке эксперта, озвученные им метеоданные укладывается в рамки многолетней климатической нормы.
"Предстоящие выходные будут вполне комфортными и умеренно теплыми", - подытожил он.
