Спецслужбы Киева усилили попытки дестабилизировать общество в России – СВР - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Спецслужбы Киева усилили попытки дестабилизировать общество в России – СВР

Спецслужбы Украины усилили попытки дестабилизировать российское общество – СВР

12:07 15.05.2026 (обновлено: 14:24 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины в последнее время усилили попытки дестабилизировать российское общество. Враг хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в стране под видом патриотического контента. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Киеву мало разветвленной сети телефонных мошенников, которые обманом, шантажом и вымогательством лишают российских граждан последних сбережений и заставляют нарушать закон. Теперь СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения.
"Эти, по сути мошеннические, действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России", - добавили в СВР.
"Покупатели" рассчитывают втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, наносящую ущерб национальным интересам России, подчеркнули в пресс-бюро.
Украинские мошенники регулярно обманывают россиян через интернет-ресурсы, соцсети, а также по телефону. Так, ранее в Мордовии ФСБ арестовала предпринимателя за оформление 1000 сим-карт по заданию Киева. Также враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников. Власти просят жителей полуострова не поддаваться на провокации.
Служба внешней разведки (СВР)УкраинаРоссияБезопасностьНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)
 
