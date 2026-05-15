Спецслужбы Киева усилили попытки дестабилизировать общество в России – СВР

Спецслужбы Украины в последнее время усилили попытки дестабилизировать российское общество. Враг хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в стране под

2026-05-15T12:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины в последнее время усилили попытки дестабилизировать российское общество. Враг хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в стране под видом патриотического контента. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Отмечается, что в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения."Эти, по сути мошеннические, действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России", - добавили в СВР."Покупатели" рассчитывают втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, наносящую ущерб национальным интересам России, подчеркнули в пресс-бюро.Украинские мошенники регулярно обманывают россиян через интернет-ресурсы, соцсети, а также по телефону. Так, ранее в Мордовии ФСБ арестовала предпринимателя за оформление 1000 сим-карт по заданию Киева. Также враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников. Власти просят жителей полуострова не поддаваться на провокации.

