Сколько украинцев переехали в Россию после начала СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала специальной военной операции, сообщил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.
"После начала СВО значительное количество граждан Украины уже переместилось на территорию Российской Федерации... Речь идет о сотнях тысяч человек", – приводит его слова РИА Новости.
Дипломат уточнил, что они начали жизнь в стране не в рамках программы переселения соотечественников.
В отношении граждан Украины, прибывающих на территорию РФ, действует особый механизм проверки, добавил Овечко.
Ранее Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на профильных руководителей Украины сообщило, что население Украины на данный момент составляет не более 25 миллионов человек – вдвое меньше, чем на момент обретения независимости.
По данным офиса миграционной политики, на Украине ежегодно умирает на 300 тысяч человек больше, чем рождается.
Несмотря на это, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине.
