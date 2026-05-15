Шарапова покажет детям Крыма мини-документалки о знаменитых современниках - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Шарапова покажет детям Крыма мини-документалки о знаменитых современниках
Шарапова покажет детям Крыма мини-документалки о знаменитых современниках

06:08 15.05.2026
 
© shkolarinasharapova.ruСергей Шариков, руководитель федерального проекта госпитальных школ России "УчимЗнаем", один из героев документальных фильмов о героях нашего времени, дает интервью Арине Шараповой
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Цикл документальных фильмов о героях нашего времени, созданных российской телеведущей и журналистом Ариной Шараповой, покажут школьникам Крыма в рамках внеурочной деятельности. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала помощница Шараповой Александра Дубровская.
Премьера этих короткометражных фильмов, продолжительность которых от пяти до восьми минут, уже состоялась в МДЦ "Артек".
"Всего фильмов в цикле "Герои нашего времени. Истории, которые нас объединяют" семнадцать – по числу традиционных духовно-нравственных ценностей из указа президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – сказала Александра Дубровская.
Она уточнила, что цель короткометражек, снятых АНО "Артмедиаобразование", – побудить школьников к дискуссии по заданной в ленте теме – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья и другие.
"В самих фильмах заложены вопросы и определенные триггерные точки, которые побуждают школьников и студентов к разговору", – отметила она.
В фильмах снялись: певица Юта, народный артист России Олег Газманов, заслуженный артист России Александр Маршал, а также космонавт Иван Вагнер, дрессировщик Виталий Смолянец, кардиохирург Глеб Ким и другие выдающиеся деятели, которые ежедневно доказывают: настоящие герои живут рядом с нами.
"Мы хотим, чтобы наша молодежь прониклась традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, и подаем их не через сухие формулировки, а через поступки и творчество людей, которые становятся настоящими примерами для подражания. И это имеет отклик", – прокомментировала показ в "Артеке" Арина Шарапова.
Ранее команда известной тележурналистки и общественного деятеля сняла три цикла небольших документалок в рамках проекта "Культурный код. Россия" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера фильмов о выдающихся российских личностях состоялась в феврале 2025 года в Крыму. Вообще же образовательные и документальные фильмы демонстрируются в 34 президентских кадетских училищах Минобороны России, учебных заведениях МЧС, Следственного комитета, МВД, в школах и СУЗах, в вузах Республики Крым, Тульской области, Москвы и Московской области, Волгограда и области, Дальнего Востока и других регионов России, а также на региональных телеканалах ВГТРК. Общий охват просмотров превышает 250 миллионов зрителей.
Как рассказала РИА Новости Крым Александра Дубровская, только в Крыму ленты посмотрели в более чем 250 образовательных организациях.
