Шарапова покажет детям Крыма мини-документалки о знаменитых современниках
Цикл документальных фильмов о героях нашего времени, созданных российской телеведущей и журналистом Ариной Шараповой, покажут школьникам Крыма в рамках... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T06:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Цикл документальных фильмов о героях нашего времени, созданных российской телеведущей и журналистом Ариной Шараповой, покажут школьникам Крыма в рамках внеурочной деятельности. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала помощница Шараповой Александра Дубровская.Премьера этих короткометражных фильмов, продолжительность которых от пяти до восьми минут, уже состоялась в МДЦ "Артек"."Всего фильмов в цикле "Герои нашего времени. Истории, которые нас объединяют" семнадцать – по числу традиционных духовно-нравственных ценностей из указа президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – сказала Александра Дубровская.Она уточнила, что цель короткометражек, снятых АНО "Артмедиаобразование", – побудить школьников к дискуссии по заданной в ленте теме – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, крепкая семья и другие."В самих фильмах заложены вопросы и определенные триггерные точки, которые побуждают школьников и студентов к разговору", – отметила она.В фильмах снялись: певица Юта, народный артист России Олег Газманов, заслуженный артист России Александр Маршал, а также космонавт Иван Вагнер, дрессировщик Виталий Смолянец, кардиохирург Глеб Ким и другие выдающиеся деятели, которые ежедневно доказывают: настоящие герои живут рядом с нами.Ранее команда известной тележурналистки и общественного деятеля сняла три цикла небольших документалок в рамках проекта "Культурный код. Россия" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера фильмов о выдающихся российских личностях состоялась в феврале 2025 года в Крыму. Вообще же образовательные и документальные фильмы демонстрируются в 34 президентских кадетских училищах Минобороны России, учебных заведениях МЧС, Следственного комитета, МВД, в школах и СУЗах, в вузах Республики Крым, Тульской области, Москвы и Московской области, Волгограда и области, Дальнего Востока и других регионов России, а также на региональных телеканалах ВГТРК. Общий охват просмотров превышает 250 миллионов зрителей.Как рассказала РИА Новости Крым Александра Дубровская, только в Крыму ленты посмотрели в более чем 250 образовательных организациях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы"Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне
