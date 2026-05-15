Саркастический Мастер: Булгаков в Крыму и о Крыме - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Саркастический Мастер: Булгаков в Крыму и о Крыме
Саркастический Мастер: Булгаков в Крыму и о Крыме
Саркастический Мастер: Булгаков в Крыму и о Крыме

Пять поездок Булгакова в Крым от Коктебеля до Евпатории

06:48 15.05.2026
 
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Он очень хотел путешествовать по миру, но ему оставался только внутренний туризм: время было такое. Именно поэтому автор "Мастера и Маргариты" так охотно ездил на Кавказ и в Крым – какая-никакая, а экзотика. На полуострове Михаил Булгаков был не менее четырех раз.

На дачу к Волошину

Официально считается, что первый раз Булгаков приехал на полуостров по приглашению Максимилиана Волошина в 1925 году. Коктебельскому затворнику очень понравилась проза Булгакова – в частности "Белая гвардия".
"Мне бы очень хотелось познакомиться лично с М. Булгаковым, так как Вы его наверно знаете, — то передайте ему мой глубокий восторг перед его талантом и попросите его от моего имени приехать ко мне на лето в Коктебель", - писал он редактору литературно-художественного сборника "Недра" Николаю Ангарскому.
Именно в "Недрах" были опубликованы первые главы "Белой гвардии".
Из Москвы на юг к Волошину писатель отправился вместе со своей второй женой Любовью Белозерской.
"Мы купили путеводитель по Крыму д-ра Саркисова-Серазини. О Коктебеле было сказано, что природа там крайне бедная, унылая. Прогулки совершать некуда. Даже за цветами любители ходят за много километров. Неприятность от пребывания в Коктебеле усугубляется еще тем, что здесь дуют постоянные ветры. Они действуют на психику угнетающе, и лица с неустойчивой нервной системой возвращаются после поездки в Коктебель еще с более расстроенными нервами. <...> Мы с М. А. посмеялись <...>, и, несмотря на "напутствие" друга Коли Лямина, который говорил: "Ну, куда вы едете? Крым — это сплошная пошлость. Одни кипарисы чего стоят!", мы решили: едем все-таки к Волошину".
Булгаков не только воспользовался предложением гостеприимного коллеги, но и из своего путешествия прислал заметки о полуострове. Путевые очерки публиковались в ленинградской "Красной газете", куда ранее Булгаков отправлял фельетоны и с которой сотрудничали многие известные писатели.
"Когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел, и ему, кто бы он ни был — бухгалтер ли, журналист или рабочий, — ему надо ехать в Крым".
В Крыму успели увидеть Джанкой, Севастополь, Ялту, Феодосию. И о каждом из этих городов писатель оставил свои порой едкие, но наблюдательные заметки:
"Купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, исчезает ломота и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные".
Шапочка Мастера

Согласно воспоминаниям жены писателя об этой поездке, Коктебель и его окрестности Булгакова совершенно не впечатлили.
"Если сказать правду, Коктебель нам не понравился. Мы огляделись: не только пошлых кипарисов, но вообще никаких деревьев не было, если не считать чахлых, раскачиваемых ветром насаждений возле самого дома Макса. […] никаких ярких красок, все рыжевато-сероватое".
В Коктебеле Булгаковы находились почти месяц. Михаил Афанасьевич, согласно воспоминаниям других гостей гостеприимного дома поэта, ловил бабочек, собирал камушки, устраивал самодеятельный театр. В свободные от этих развлечений часы с Булгакова писала портрет еще одна гостья дома Волошина – художница Анна Остроумова-Лебедева, приехавшая в поселок с мужем-химиком, изобретателем советского каучука Сергеем Лебедевым.
На портрете писатель запечатлен в шапочке, которую ему вручила жена Волошина Мария Степановна - с голубой оторочкой, а по краю – камешки с пляжей Коктебеля.
Этот свой портрет Булгаков очень любил, и не оттуда ли в "Мастере и Маргарите" один из артефактов Мастера – шапочка. Правда, у мастера она была черной, с вышитой Маргаритой, буквой "М".
Душа русской усобицы

Именно в Коктебеле Булгаков прочел Волошину свою повесть "Роковые яйца" о нашествии на Москву гигантских змей и крокодилов, написанная по заметке одной из феодосийских газет. Эту вырезку о Карадагском змее их общему знакомому Николаю Ангарскому прислал именно Макс Волошин.
Повесть о роковых яйцах – не единственное булгаковское произведение, которое звучало в доме Волошина. Именно здесь в серьезных литературных разговорах Волошина и Булгакова, имеющих одинаковое понимание гражданской войны, у Булгакова родилась идея пьесы "Бег", здесь же, в комнате, где в свое время останавливался расстрелянный большевиками Гумилев, Михаил Афанасьевич отточил последнюю редакцию "Белой гвардии".
На прощание Волошин подарил Булгакову одну из своих акварелей. "Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской усобицы, с глубокой любовью", – подписал он свою работу.

Хорошая и отвратительная Ялта

Из Коктебеля с Любовью Белозерской писатель отправился в Ялту, в которой затем, в отличие от Коктебеля, они бывали неоднократно. Путь был с терниями: из Коктебеля приехали в Феодосию, откуда к Южному берегу шли по морю на корабле. Булгакова страшно укачало.
"Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта — город-курорт: на приезжих, т. е. я хочу сказать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов".
В Ялте Булгакова больше всего манила чеховская дача в Аутке, потому что Чехова Булгаков ставил в русской литературе на высшую ступень с ранней юности.
"Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно..." — вспоминала сестра Булгакова Надежда Афанасьевна.
На даче Чехова супруги Булгаковы познакомились и подружились с сестрой любимого писателя Марией Павловной и младшим братом Чехова Михаилом.
Именно в Ялту Булгаков отправил несчастного Степу Лиходеева в "красивый город на горах", а дача Чехова с небольшим домиком среди зелени и покоя стала прообразом последнего приюта Мастера, ведь ялтинскую природу, в отличие от ялтинской публики, Булгаков очень любил.
"Но до чего же она хороша! ...По спящей, еще черной в ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец, — черт возьми!.. В окнах гостиницы ярусами Ялта... Светлеет", - это снова из записок путешественника в "Красной газете".
Весной 1927-го Булгаков и Белозерская побывали в Судаке у композитора Спендиарова, а оттуда снова направились в Ялту. Михаил Павлович Чехов в одном из писем жене рассказывал, как весной 1927-го ездил с компанией на водопад Учан-Су. В компании был и Булгаков:
"Влезали на крепость в Исаре, были около водопада и там же завтракали. Хорошо закусили и порядочно выпили. Булгаков был очень мил, хотя грусть все время светилась у него в глазах".
Эта грусть в том числе роднила его с доктором Чеховым, а не только докторско-писательский труд.

Неоконченное "Ласточкино гнездо"

Последний раз Булгаков побывал в Крыму в июле 1930-го года, вместе с актерами Ленинградского театра ТРАМ он отдыхал в Мисхоре, в нынешнем оздоровительном центре "Нижний Мисхор".
Некоторые евпаторийские краеведы считают, что до официальных четырех раз Булгаков был в Крыму и в пятый – в 1923 году в Евпатории, и жил у своих родственников. Дом и комната, где он жил несколько дней, сохранились до сих пор – это улица Урицкого, 12. Евпаторийские впечатления легли в основу небольшой пьесы-фельетона "Сильнодействующее средство".
Булгаков умер в марте 1940 года после сложной и продолжительной болезни почек. Он так и не дописал либретто оперы "Черное море" о гражданской войне в Крыму и пьесу, которая носит разные названия - "Ричард Первый", "Альгамбра" и "Ласточкино гнездо" - о молодом писателе, втянутом в игры больших людей.
