Саркастический Мастер: Булгаков в Крыму и о Крыме

Он очень хотел путешествовать по миру, но ему оставался только внутренний туризм: время было такое. Именно поэтому автор "Мастера и Маргариты" так охотно ездил... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T06:48

Он очень хотел путешествовать по миру, но ему оставался только внутренний туризм: время было такое. Именно поэтому автор "Мастера и Маргариты" так охотно ездил на Кавказ и в Крым – какая-никакая, а экзотика. На полуострове Михаил Булгаков был не менее четырех раз.На дачу к ВолошинуОфициально считается, что первый раз Булгаков приехал на полуостров по приглашению Максимилиана Волошина в 1925 году. Коктебельскому затворнику очень понравилась проза Булгакова – в частности "Белая гвардия".Именно в "Недрах" были опубликованы первые главы "Белой гвардии".Из Москвы на юг к Волошину писатель отправился вместе со своей второй женой Любовью Белозерской."Мы купили путеводитель по Крыму д-ра Саркисова-Серазини. О Коктебеле было сказано, что природа там крайне бедная, унылая. Прогулки совершать некуда. Даже за цветами любители ходят за много километров. Неприятность от пребывания в Коктебеле усугубляется еще тем, что здесь дуют постоянные ветры. Они действуют на психику угнетающе, и лица с неустойчивой нервной системой возвращаются после поездки в Коктебель еще с более расстроенными нервами. <...> Мы с М. А. посмеялись <...>, и, несмотря на "напутствие" друга Коли Лямина, который говорил: "Ну, куда вы едете? Крым — это сплошная пошлость. Одни кипарисы чего стоят!", мы решили: едем все-таки к Волошину".Булгаков не только воспользовался предложением гостеприимного коллеги, но и из своего путешествия прислал заметки о полуострове. Путевые очерки публиковались в ленинградской "Красной газете", куда ранее Булгаков отправлял фельетоны и с которой сотрудничали многие известные писатели.В Крыму успели увидеть Джанкой, Севастополь, Ялту, Феодосию. И о каждом из этих городов писатель оставил свои порой едкие, но наблюдательные заметки:"Купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, исчезает ломота и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные".Шапочка МастераСогласно воспоминаниям жены писателя об этой поездке, Коктебель и его окрестности Булгакова совершенно не впечатлили.В Коктебеле Булгаковы находились почти месяц. Михаил Афанасьевич, согласно воспоминаниям других гостей гостеприимного дома поэта, ловил бабочек, собирал камушки, устраивал самодеятельный театр. В свободные от этих развлечений часы с Булгакова писала портрет еще одна гостья дома Волошина – художница Анна Остроумова-Лебедева, приехавшая в поселок с мужем-химиком, изобретателем советского каучука Сергеем Лебедевым.На портрете писатель запечатлен в шапочке, которую ему вручила жена Волошина Мария Степановна - с голубой оторочкой, а по краю – камешки с пляжей Коктебеля.Этот свой портрет Булгаков очень любил, и не оттуда ли в "Мастере и Маргарите" один из артефактов Мастера – шапочка. Правда, у мастера она была черной, с вышитой Маргаритой, буквой "М".Душа русской усобицыИменно в Коктебеле Булгаков прочел Волошину свою повесть "Роковые яйца" о нашествии на Москву гигантских змей и крокодилов, написанная по заметке одной из феодосийских газет. Эту вырезку о Карадагском змее их общему знакомому Николаю Ангарскому прислал именно Макс Волошин.Повесть о роковых яйцах – не единственное булгаковское произведение, которое звучало в доме Волошина. Именно здесь в серьезных литературных разговорах Волошина и Булгакова, имеющих одинаковое понимание гражданской войны, у Булгакова родилась идея пьесы "Бег", здесь же, в комнате, где в свое время останавливался расстрелянный большевиками Гумилев, Михаил Афанасьевич отточил последнюю редакцию "Белой гвардии".На прощание Волошин подарил Булгакову одну из своих акварелей. "Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской усобицы, с глубокой любовью", – подписал он свою работу.Хорошая и отвратительная ЯлтаИз Коктебеля с Любовью Белозерской писатель отправился в Ялту, в которой затем, в отличие от Коктебеля, они бывали неоднократно. Путь был с терниями: из Коктебеля приехали в Феодосию, откуда к Южному берегу шли по морю на корабле. Булгакова страшно укачало.В Ялте Булгакова больше всего манила чеховская дача в Аутке, потому что Чехова Булгаков ставил в русской литературе на высшую ступень с ранней юности."Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно..." — вспоминала сестра Булгакова Надежда Афанасьевна.На даче Чехова супруги Булгаковы познакомились и подружились с сестрой любимого писателя Марией Павловной и младшим братом Чехова Михаилом.Именно в Ялту Булгаков отправил несчастного Степу Лиходеева в "красивый город на горах", а дача Чехова с небольшим домиком среди зелени и покоя стала прообразом последнего приюта Мастера, ведь ялтинскую природу, в отличие от ялтинской публики, Булгаков очень любил."Но до чего же она хороша! ...По спящей, еще черной в ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец, — черт возьми!.. В окнах гостиницы ярусами Ялта... Светлеет", - это снова из записок путешественника в "Красной газете".Весной 1927-го Булгаков и Белозерская побывали в Судаке у композитора Спендиарова, а оттуда снова направились в Ялту. Михаил Павлович Чехов в одном из писем жене рассказывал, как весной 1927-го ездил с компанией на водопад Учан-Су. В компании был и Булгаков:Эта грусть в том числе роднила его с доктором Чеховым, а не только докторско-писательский труд.Неоконченное "Ласточкино гнездо"Последний раз Булгаков побывал в Крыму в июле 1930-го года, вместе с актерами Ленинградского театра ТРАМ он отдыхал в Мисхоре, в нынешнем оздоровительном центре "Нижний Мисхор".Некоторые евпаторийские краеведы считают, что до официальных четырех раз Булгаков был в Крыму и в пятый – в 1923 году в Евпатории, и жил у своих родственников. Дом и комната, где он жил несколько дней, сохранились до сих пор – это улица Урицкого, 12. Евпаторийские впечатления легли в основу небольшой пьесы-фельетона "Сильнодействующее средство".Булгаков умер в марте 1940 года после сложной и продолжительной болезни почек. Он так и не дописал либретто оперы "Черное море" о гражданской войне в Крыму и пьесу, которая носит разные названия - "Ричард Первый", "Альгамбра" и "Ласточкино гнездо" - о молодом писателе, втянутом в игры больших людей.

