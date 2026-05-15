https://crimea.ria.ru/20260515/russkiy-tailand-i-taynyy-plyazh-gagarina-kuda-ekhat-s-palatkoy-v-krymu-1156006915.html

"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму

"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2026

"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму

Пряный перемешанный аромат моря и разнотравья, серебристые накаты волн – буйные, с пенными "барашками" и солнечными бликами, влажные разноцветные ракушки на... РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T18:03

2026-05-15T18:03

2026-05-15T18:03

эксклюзивы риа новости крым

крым

отдых

отдых в крыму

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138809175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e8afc334bcb15a017a191caade26e09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Пряный перемешанный аромат моря и разнотравья, серебристые накаты волн – буйные, с пенными "барашками" и солнечными бликами, влажные разноцветные ракушки на границе берега и воды, бесконечные млечные пути, падающие звезды, удивительные истории и незабываемые рассветы. И сладкий вкус инжира на губах, а на щеках – прохладная соленость морского бриза… В Крыму открывается сезон "дикого" отдыха!Если вы готовы временно отказаться от комфорта уютных крымских отелей в пользу романтики и ощущения безграничной свободы – тогда укладывайте палатки и спальники, запасайтесь тушенкой и выбирайте себе место по душе для дикого отдыха. Лучшие из них – в подборке РИА Новости Крым."Русский Таиланд" возле КерчиВъезжаем на полуостров со стороны Крымского моста. Маршрут прокладываем из Керчи через Войково на село Курортное, едем до озера Чокрак. Дальше – пешком, к знаменитым Генеральским пляжам на территории Караларского заповедника.Эти места лучше один раз увидеть, чем сто раз о них прочесть. За экзотический ландшафт побережье Караларского парка прозвали "русским Тайландом". В живописных, уютных бухтах можно поставить палатку и провести незабываемые выходные.К месту едем на внедорожнике – иначе есть риск забуксовать в песке. Двигаться можно исключительно по туристическим маршрутам и парковать авто строго в установленных для этого местах (полный перечень ограничений – здесь). Оплаты за вход на заповедную территорию нет. По ночам прячем провизию в палатку – есть риск остаться без припасов, поскольку дикие лисицы - те еще лакомки.Еще "дикие" локации на Керченском полуострове – бухта Татарская в районе села Мысовое, с тоненькими крымскими "маслинками" (по-научному – лох серебристый) и тысячами падающих звезд. Или бухта Космонавтов между Щелкино и Семеновкой – по словам местных, именно здесь любил отдыхать первый в мире космонавт Юрий Гагарин.Разноцветный мыс ХамелеонПродвигаемся чуть западнее – в сторону Феодосии и знаменитого поселка Коктебель. Одна из главных "палаточных" локаций этого региона – ландшафтно-рекреационный парк "Тихая бухта" – любимое место отдыха туристов -"дикарей" еще со времен СССР.Просторная песчаная береговая линия, потрясающий аромат крымского краснокнижного разнотравья, множество пеших туристических троп различной сложности с видами на Карадаг, Коктебель, поселок Орджоникидзе. Местная "фишка" – мыс Хамелеон, поверхность которого в зависимости от угла преломления солнечных лучей меняет свой цвет до 20 раз в день.Машины придется оставить за границами бухты – на въезде организована бесплатная парковка. Палатку можно разбить прямо на песке или на специальном деревянном настиле за 300 рублей. Стоимость аренды деревянной беседки – 1000 рублей в день, Мангал в аренду обойдется в 300 рублей, пользование биотуалетом – 30.Еще "дикие" локации в окрестностях Феодосии: целая череда маленьких уютных лагун с небольшими пляжами в районе поселка Орджоникидзе. Или Лисья бухта вблизи Курортного, между горными массивами Кара-Даг и Меганом.Находка для автотуристаЛюбимое место отдыха "дикарей" в районе Судака – село Морское. Для тех, кто едет в Крым на автомобиле и планирует дикий отдых – один из лучших вариантов для стоянки.Самая известная местная локация – галечный пляж Чабан-Кале, расположенный в последней бухте перед мысом Агира. Автомобиль и палатку можно поставить бесплатно, прямо на берегу. Душевых нет. Кабинки для переодевания, туалеты, вывоз мусора, пресная вода – присутствуют.В целом Крым – находка для автотуриста. Вдоль побережья и в горах расположены платные стоянки разного уровня комфортности. Чаще всего время работы – с начала мая до последних чисел сентября. За установку палатки с вас возьмут от 250 рублей, в некоторых случаях предложат палатку напрокат или расселение в двух- и четырехместных домиках "с удобствами на территории". Вам обеспечат общий холодильник, уличное освещение, выдадут матрацы, одеяла и подушки. Цены – в зависимости от конкретной локации и набора услуг.Актуальные цены в автокемпингах в Крыму:- в поселке Форос – 400 рублей с палатки, от 2400 – за номер;- в поселке Симеиз – 400 рублей за взрослого и 150 – за ребенка до 14 лет в палатке. Дети до 3 лет – бесплатно.- в поселке Коктебель – 250 рублей с палатки, 100 рублей – за стоянку машины, 350 – за стоянку автодома с подключением электричества, проживание в домиках — от 800 рублей;- в Евпатории – от 250 рублей с человека в палатке, от 2000 – за тростниковый домик;- в Оленевке – от 200 рублей с палатки. Возможно размещение разной степени комфортности – от недорогих номеров до глэмпинг-"люксов".Все эти локации – только маленькая часть того, что может предложить незабываемый Крым в приморской зоне. А ведь есть еще и живописные Крымские горы, потрясающей красоты пешие маршруты с хребтами и перевалами. Например, Большая Севастопольская тропа – 130 километров невероятной красоты с оборудованными местами для палаток, оснащенными электричеством, питьевой водой и туалетами. Или же места для однодневного пикника с беседками и мангальными зонами. Одно из таких – Плачущая скала под Симферополем, на пути к поселку Николаевка, возле села Пожарское.Чтобы вы не выбрали – морскую соленость бриза или головокружительные горные вершины – эти бесконечные млечные пути, гитарные аккорды, падающие звезды, удивительные истории и незабываемые рассветы останутся с вами навсегда. И уж точно – оно того стоит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в КрымуКогда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом СветеКрым идеален для автотуризма - эксперт

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм