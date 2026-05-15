"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2026
"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму
крым, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму

"Дикий" отдых в Крыму – куда поехать с палаткой и сколько это стоит

18:03 15.05.2026
 
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Пряный перемешанный аромат моря и разнотравья, серебристые накаты волн – буйные, с пенными "барашками" и солнечными бликами, влажные разноцветные ракушки на границе берега и воды, бесконечные млечные пути, падающие звезды, удивительные истории и незабываемые рассветы. И сладкий вкус инжира на губах, а на щеках – прохладная соленость морского бриза… В Крыму открывается сезон "дикого" отдыха!
Если вы готовы временно отказаться от комфорта уютных крымских отелей в пользу романтики и ощущения безграничной свободы – тогда укладывайте палатки и спальники, запасайтесь тушенкой и выбирайте себе место по душе для дикого отдыха. Лучшие из них – в подборке РИА Новости Крым.
"Русский Таиланд" возле Керчи

Въезжаем на полуостров со стороны Крымского моста. Маршрут прокладываем из Керчи через Войково на село Курортное, едем до озера Чокрак. Дальше – пешком, к знаменитым Генеральским пляжам на территории Караларского заповедника.
Эти места лучше один раз увидеть, чем сто раз о них прочесть. За экзотический ландшафт побережье Караларского парка прозвали "русским Тайландом". В живописных, уютных бухтах можно поставить палатку и провести незабываемые выходные.
К месту едем на внедорожнике – иначе есть риск забуксовать в песке. Двигаться можно исключительно по туристическим маршрутам и парковать авто строго в установленных для этого местах (полный перечень ограничений – здесь). Оплаты за вход на заповедную территорию нет. По ночам прячем провизию в палатку – есть риск остаться без припасов, поскольку дикие лисицы - те еще лакомки.
Еще "дикие" локации на Керченском полуострове – бухта Татарская в районе села Мысовое, с тоненькими крымскими "маслинками" (по-научному – лох серебристый) и тысячами падающих звезд. Или бухта Космонавтов между Щелкино и Семеновкой – по словам местных, именно здесь любил отдыхать первый в мире космонавт Юрий Гагарин.
Разноцветный мыс Хамелеон

Продвигаемся чуть западнее – в сторону Феодосии и знаменитого поселка Коктебель. Одна из главных "палаточных" локаций этого региона – ландшафтно-рекреационный парк "Тихая бухта" – любимое место отдыха туристов -"дикарей" еще со времен СССР.
Просторная песчаная береговая линия, потрясающий аромат крымского краснокнижного разнотравья, множество пеших туристических троп различной сложности с видами на Карадаг, Коктебель, поселок Орджоникидзе. Местная "фишка" – мыс Хамелеон, поверхность которого в зависимости от угла преломления солнечных лучей меняет свой цвет до 20 раз в день.
Машины придется оставить за границами бухты – на въезде организована бесплатная парковка. Палатку можно разбить прямо на песке или на специальном деревянном настиле за 300 рублей. Стоимость аренды деревянной беседки – 1000 рублей в день, Мангал в аренду обойдется в 300 рублей, пользование биотуалетом – 30.
Еще "дикие" локации в окрестностях Феодосии: целая череда маленьких уютных лагун с небольшими пляжами в районе поселка Орджоникидзе. Или Лисья бухта вблизи Курортного, между горными массивами Кара-Даг и Меганом.
Находка для автотуриста

Любимое место отдыха "дикарей" в районе Судака – село Морское. Для тех, кто едет в Крым на автомобиле и планирует дикий отдых – один из лучших вариантов для стоянки.
Самая известная местная локация – галечный пляж Чабан-Кале, расположенный в последней бухте перед мысом Агира. Автомобиль и палатку можно поставить бесплатно, прямо на берегу. Душевых нет. Кабинки для переодевания, туалеты, вывоз мусора, пресная вода – присутствуют.
В целом Крым – находка для автотуриста. Вдоль побережья и в горах расположены платные стоянки разного уровня комфортности. Чаще всего время работы – с начала мая до последних чисел сентября. За установку палатки с вас возьмут от 250 рублей, в некоторых случаях предложат палатку напрокат или расселение в двух- и четырехместных домиках "с удобствами на территории". Вам обеспечат общий холодильник, уличное освещение, выдадут матрацы, одеяла и подушки. Цены – в зависимости от конкретной локации и набора услуг.
Актуальные цены в автокемпингах в Крыму:

- в поселке Форос – 400 рублей с палатки, от 2400 – за номер;
- в поселке Симеиз – 400 рублей за взрослого и 150 – за ребенка до 14 лет в палатке. Дети до 3 лет – бесплатно.
- в поселке Коктебель – 250 рублей с палатки, 100 рублей – за стоянку машины, 350 – за стоянку автодома с подключением электричества, проживание в домиках — от 800 рублей;
- в Евпатории – от 250 рублей с человека в палатке, от 2000 – за тростниковый домик;
- в Оленевке – от 200 рублей с палатки. Возможно размещение разной степени комфортности – от недорогих номеров до глэмпинг-"люксов".
Все эти локации – только маленькая часть того, что может предложить незабываемый Крым в приморской зоне. А ведь есть еще и живописные Крымские горы, потрясающей красоты пешие маршруты с хребтами и перевалами. Например, Большая Севастопольская тропа – 130 километров невероятной красоты с оборудованными местами для палаток, оснащенными электричеством, питьевой водой и туалетами. Или же места для однодневного пикника с беседками и мангальными зонами. Одно из таких – Плачущая скала под Симферополем, на пути к поселку Николаевка, возле села Пожарское.
Чтобы вы не выбрали – морскую соленость бриза или головокружительные горные вершины – эти бесконечные млечные пути, гитарные аккорды, падающие звезды, удивительные истории и незабываемые рассветы останутся с вами навсегда. И уж точно – оно того стоит.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
