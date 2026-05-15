Россияне выбирают загородный отдых с бассейном в Крыму

2026-05-15T15:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по росту числа бронирований загородных домов с бассейнами, опередив Краснодарский край и Московскую область. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе сервиса "Авито Путешествия".По их данным, высокий интерес к аренде загородных домов с бассейнами в преддверии лета фиксируется в целом по России – как в туристических регионах, так и в пригородах крупных городов. Заметное увеличение интереса фиксируется в Новгородской, Волгоградской и Оренбургской областях – около 60% роста. В лидерах также Московская область, демонстрирующая рост на 37%, и Краснодарский край – 31%.Кроме того, по данным платформы, в 2026 году усилился тренд на раннее бронирование. Вместе с тем россияне стали чаще принимать спонтанные решения о поездках.На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронировали туры на Южное побережье, приводили ранее статистику в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в маеКрымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номераКрым идеален для автотуризма - эксперт

