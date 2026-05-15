Россияне выбирают загородный отдых с бассейном в Крыму
Крым лидирует по росту числа бронирований загородных домов с бассейнами
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по росту числа бронирований загородных домов с бассейнами, опередив Краснодарский край и Московскую область. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе сервиса "Авито Путешествия".
"В Крыму спрос на подобные объекты вырос на 120% год к году, а забронировать загородное жилье в регионе обойдется в среднем 8300 рублей в сутки", – выяснили аналитики платформы.
По их данным, высокий интерес к аренде загородных домов с бассейнами в преддверии лета фиксируется в целом по России – как в туристических регионах, так и в пригородах крупных городов. Заметное увеличение интереса фиксируется в Новгородской, Волгоградской и Оренбургской областях – около 60% роста. В лидерах также Московская область, демонстрирующая рост на 37%, и Краснодарский край – 31%.
"На рынке усиливается тренд на "экономику впечатлений": путешественники все чаще выбирают не просто жилье, а продуманный сценарий отдыха на несколько дней. На этом фоне растет спрос на загородные дома с бассейнами – такие форматы делают отдых более комфортным и разнообразным и все чаще становится важным фактором выбора, особенно для миллениалов и зумеров", – цитирует ресурс руководителя по развитию сервисов для арендодателей Рауля Салахова.
Кроме того, по данным платформы, в 2026 году усилился тренд на раннее бронирование. Вместе с тем россияне стали чаще принимать спонтанные решения о поездках.
На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронировали туры на Южное побережье, приводили ранее статистику в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
