Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
Россия вернула из украинского плена 205 своих военнослужащих, передав взамен Киеву аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
2026-05-15T10:01
2026-05-15T11:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия вернула из украинского плена 205 своих военнослужащих, передав взамен Киеву аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Как отметили в ведомстве, вернувшиеся российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. 11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен переданы 175 солдат ВСУ. Всего за время СВО Россия вернула из украинского плена около 4 тысяч своих военнослужащих. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Минобороны публикует кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена.
Минобороны: 15 мая Россия и Украина провели обмен пленными - возвращены 205 бойцов

10:01 15.05.2026 (обновлено: 11:20 15.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия вернула из украинского плена 205 своих военнослужащих, передав взамен Киеву аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, вернувшиеся российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. 11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен переданы 175 солдат ВСУ. Всего за время СВО Россия вернула из украинского плена около 4 тысяч своих военнослужащих.
