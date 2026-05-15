Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих

Россия вернула из украинского плена 205 своих военнослужащих, передав взамен Киеву аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T10:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия вернула из украинского плена 205 своих военнослужащих, передав взамен Киеву аналогичное количество военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Как отметили в ведомстве, вернувшиеся российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Предыдущий обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. 11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен переданы 175 солдат ВСУ. Всего за время СВО Россия вернула из украинского плена около 4 тысяч своих военнослужащих.

Минобороны публикует кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена. 2026-05-15T10:01

