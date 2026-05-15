https://crimea.ria.ru/20260515/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-telami-pogibshikh-voennykh-1156038200.html

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина 15 мая обменялись телами погибших военных. Об этом сообщила омбудсмен РФ Яна Лантартова. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T22:16

2026-05-15T22:16

2026-05-15T22:16

министерство обороны рф

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

потери всу

яна лантратова

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153503209_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_961da6cdd2000659f46a1e869c88e338.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина 15 мая обменялись телами погибших военных. Об этом сообщила омбудсмен РФ Яна Лантартова.По ее данным, Москва получила 41 бойца и передала Киеву 528 тел.По данным Лантратовой, в этот же день четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. "Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны. Благодарю Президента России, представителей Минобороны, спецслужб и всех компетентных ведомств за ежедневный кропотливый труд по вызволению наших бойцов. Мы продолжаем и будем расширять этот гуманитарный диалог, в центре которого — жизнь, достоинство и права человека. Это мой главный приоритет. Это то, ради чего я здесь", - добавила уполномоченный по правам человека.Это уже четвертый обмен телами погибших военных в этом году. Предыдущий обмен телами солдат состоялся 9 апреля. Тогда Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца, сообщал помощник президента России Владимир Мединский.26 февраля Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 35 тел бойцов российской армии. До этого 29 января был произведен обмен погибшими военными по формуле 1000 на 38.За 2025 год, по данным МИД РФ, украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, потери всу , яна лантратова