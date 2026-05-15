Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Россия и Украина 15 мая обменялись телами погибших военных. Об этом сообщила омбудсмен РФ Яна Лантартова. РИА Новости Крым, 15.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина 15 мая обменялись телами погибших военных. Об этом сообщила омбудсмен РФ Яна Лантартова.По ее данным, Москва получила 41 бойца и передала Киеву 528 тел.По данным Лантратовой, в этот же день четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. "Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны. Благодарю Президента России, представителей Минобороны, спецслужб и всех компетентных ведомств за ежедневный кропотливый труд по вызволению наших бойцов. Мы продолжаем и будем расширять этот гуманитарный диалог, в центре которого — жизнь, достоинство и права человека. Это мой главный приоритет. Это то, ради чего я здесь", - добавила уполномоченный по правам человека.Это уже четвертый обмен телами погибших военных в этом году. Предыдущий обмен телами солдат состоялся 9 апреля. Тогда Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, от Киева РФ получила тела 41 российского бойца, сообщал помощник президента России Владимир Мединский.26 февраля Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 35 тел бойцов российской армии. До этого 29 января был произведен обмен погибшими военными по формуле 1000 на 38.За 2025 год, по данным МИД РФ, украинской стороне передали порядка 12 000 тел погибших военных ВСУ, России возвращено около 200 погибших солдат ВС РФ.
Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле 41 на 528
"Украинская сторона передала 41 тело защитников Отечества, мы отправили им 528 тел погибших военных ВСУ. От украинского омбудсмена мои помощники получили письма наших военнопленных своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит", - написала она в МАКС.
