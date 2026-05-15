https://crimea.ria.ru/20260515/rezhim-chs-vveden-v-ryazani-posle-ataki-bpla-1156054905.html

Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА

Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.05.2026

Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА

Режим ЧС объявили в Рязани после атаки беспилотников, сообщило областное правительство. Он действует с сегодняшнего дня до особого распоряжения. РИА Новости Крым, 15.05.2026

2026-05-15T18:16

2026-05-15T18:16

2026-05-15T18:16

режим чс

рязань

происшествия

атаки всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Режим ЧС объявили в Рязани после атаки беспилотников, сообщило областное правительство. Он действует с сегодняшнего дня до особого распоряжения.Рязань в ночь на пятницу подверглась массированной атаке дронов. По последним данным, погибли 4 человека, пострадали 28. Повреждены многоквартирные дома.Министерству финансов региона поручено рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства Рязанской области на ликвидацию последствий ЧС. Министерству здравоохранения поставлена задача об оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Рязани закрыли 12 школ и более 20 детсадов после атаки БПЛАЧетверых детей госпитализировали после атаки БПЛА на РязаньЧисло жертв атаки ВСУ на Рязань выросло до 4 - возбуждено дело о теракте

рязань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

режим чс, рязань, происшествия, атаки всу, новости