Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА
Режим ЧС объявили в Рязани после атаки беспилотников, сообщило областное правительство. Он действует с сегодняшнего дня до особого распоряжения. РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T18:16
Режим ЧС введен в Рязани после массированной атаки БПЛА

В Рязани введен режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки БПЛА

18:16 15.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Режим ЧС объявили в Рязани после атаки беспилотников, сообщило областное правительство. Он действует с сегодняшнего дня до особого распоряжения.
Рязань в ночь на пятницу подверглась массированной атаке дронов. По последним данным, погибли 4 человека, пострадали 28. Повреждены многоквартирные дома.
"Режим ЧС введен на территории города Рязани с 15 мая и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования", - говорится в сообщении правительства.
Министерству финансов региона поручено рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства Рязанской области на ликвидацию последствий ЧС. Министерству здравоохранения поставлена задача об оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим.

"Главному управлению МЧС России по Рязанской области рекомендовано провести аварийно-спасательные работы и развернуть подвижной пункт управления, обеспечить работу психологов с пострадавшими. А МВД – обеспечить работу по охране общественного порядка в зоне ЧС", - заключили в правительстве.

