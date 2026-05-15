https://crimea.ria.ru/20260515/respublika-krym-i-sevastopol-predlagayut-ustanovit-novyy-prazdnik-v-rossii-1156056856.html
Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России - РИА Новости Крым, 15.05.2026
Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
Парламентарии Государственного совета Крыма и депутаты Законодательного собрания Севастополя выступают за установление в России нового праздника – Дня... РИА Новости Крым, 15.05.2026
2026-05-15T20:05
2026-05-15T20:05
2026-05-15T20:05
севастополь
новости севастополя
многодетная семья
праздники и памятные даты
календарь
крым
новости крыма
владимир константинов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591633_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_32199cc0f057835402dc3ee5caf7b043.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Парламентарии Государственного совета Крыма и депутаты Законодательного собрания Севастополя выступают за установление в России нового праздника – Дня многодетной семьи. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, отметив, что соответствующая законодательная инициатива была поддержана на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на торжествах по случаю празднования Дня многодетной семьи в республике, отметил, что это "хороший региональный праздник", цель которого – повысить престиж многодетной семьи и уважение к традициям, поскольку "самая главная ценность для любого человека — это семья, а будущее любой семьи – в детях".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил кабмину найти решение для поддержки многодетных семей Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму Поддержка семьи должна быть в приоритете - мнение
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591633_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a59caa8e2d63893be4b00521cd89747d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, многодетная семья, праздники и памятные даты, календарь, крым, новости крыма, владимир константинов
Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
В России может появиться новый праздник – инициатива предложена депутатами Госсовета Крыма