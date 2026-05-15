Республика Крым и Севастополь предлагают установить новый праздник в России
В России может появиться новый праздник – инициатива предложена депутатами Госсовета Крыма

20:05 15.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Парламентарии Государственного совета Крыма и депутаты Законодательного собрания Севастополя выступают за установление в России нового праздника – Дня многодетной семьи. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, отметив, что соответствующая законодательная инициатива была поддержана на 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
"Вместе с парламентом Севастополя мы внесли инициативу об установлении на федеральном уровне Дня многодетной семьи", – написал Константинов в своем канале в соцсети "Макс".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на торжествах по случаю празднования Дня многодетной семьи в республике, отметил, что это "хороший региональный праздник", цель которого – повысить престиж многодетной семьи и уважение к традициям, поскольку "самая главная ценность для любого человека — это семья, а будущее любой семьи – в детях".
